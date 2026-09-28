Hospital em Curitiba lança serviço inédito para investigar câncer de pâncreas em até 72h

Curitiba passa a contar, a partir desta segunda-feira (28), com um serviço inédito voltado ao diagnóstico rápido e à definição do plano terapêutico para o câncer de pâncreas, um dos tumores mais agressivos da medicina.

Desenvolvido pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, o programa Pâncreas One-Day Clinic é o primeiro do Sul do Brasil a oferecer um protocolo acelerado para investigar e direcionar o tratamento de doenças pancreáticas complexas em até 72 horas.

A iniciativa é coordenada pelo cirurgião de fígado, pâncreas e vias biliares (HPB) Eduardo Ramos, líder em cirurgias robóticas hepatopancreatobiliares no Sul do país na plataforma Da Vinci.

O objetivo central é combater a demora enfrentada por pacientes entre consultas, exames, biópsias e definições de conduta. Esse intervalo, no caso de neoplasias pancreáticas, é determinante para o sucesso do tratamento.

“O câncer de pâncreas não espera. O principal objetivo do Pâncreas One-Day Clinic é acelerar o diagnóstico e permitir que o paciente saia rapidamente da fase de incerteza para iniciar o tratamento adequado o quanto antes”, destaca Ramos.

Agilidade e atendimento multidisciplinar

Considerado um dos tumores de maior mortalidade, o câncer de pâncreas costuma apresentar sintomas silenciosos nas fases iniciais, fazendo com que cerca de metade dos pacientes receba o diagnóstico já com a presença de metástase.

O novo programa visa enfrentar a fragmentação do cuidado ao centralizar, de forma integrada, consultas especializadas, exames de tomografia, ressonância, ecoendoscopia com biópsia e avaliações cirúrgicas e oncológicas.

Operando na estrutura do Centro Integrado de Gastroenterologia e Hepatologia (Cighep), o serviço reúne uma equipe multidisciplinar composta por hepatologistas, gastroenterologistas, oncologistas clínicos, cirurgiões, endoscopistas, radiologistas, patologistas e nutricionistas. Também integram o corpo médico o gastroenterologista Carlos Callegari e o cirurgião do aparelho digestivo João Paulo Sanches.

Tecnologia e abrangência regional

Além da investigação oncológica, o programa vai atuar na identificação de cistos pancreáticos e tumores neuroendócrinos, impulsionado pelo avanço dos exames de imagem e check-ups preventivos. A estrutura acolhe também pacientes que já possuem diagnóstico e buscam uma segunda opinião médica.

Após a definição da conduta, o paciente recebe um plano terapêutico individualizado e pode dar continuidade ao tratamento com seu oncologista ou na sua cidade de origem.

O modelo segue padrões de centros internacionais de referência e se apoia em tecnologias de alta complexidade, como cirurgia robótica, ecoendoscopia avançada, radiologia intervencionista e protocolos de recuperação acelerada, contando com a opção de consultas on-line.

Nos últimos 16 anos, a equipe responsável realizou mais de mil cirurgias hepatobiliopancreáticas e atendeu mais de 10 mil pacientes, registrando taxa de sucesso superior a 92% em procedimentos complexos no pâncreas e reforçando a posição de Curitiba como polo de referência médica na América Latina.