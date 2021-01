Carros elétricos e outros veículos como vans, caminhonetes e até um elevador elétrico automotivo para oficina, estão na lista dos 126 itens serão leiloados no dia 22 de janeiro, às 9h, pela Itaipu Binacional. Os veículos, que integravam a frota da empresa, foram produzidos por várias montadoras, entre elas, Renault, Ford, Fiat, Toyota e Mitsubishi. Além dos 106 automóveis em condição de uso, há ainda 19 unidades em situação de sucata. Lembrando que carros elétricos não pagam IPVA no Paraná, segundo a Lei 19.971.

Podem participar deste que será o primeiro leilão público 100% on-line promovido pelo lado brasileiro da Itaipu – e segundo a empresa, o maior dos últimos anos – pessoas físicas e jurídicas, conforme as regras do edital e amparado na Norma Geral de Licitação (NGL) da Itaipu

O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Paulo Setsuo Nakakogue, da PSN Leilões, pelo site www.psnleiloes.com.br. No endereço do leiloeiro na internet é possível verificar as fotos dos itens à venda e adiantar os lances. O endereço é https://www.psnleiloes.com.br/lotes/36542/.

Lances

Os lances mínimos para os veículos em uso variam de R$ 14.376,00 a R$ 74.121,60. Entre os automóveis estão vans, camionetes, veículos de passeio e até veículos elétricos, que serviam ao uso da Itaipu. As condições devem ser verificadas no site da Itaipu, por meio do Portal do Fornecedor, pelo link http://www.itaipu.gov.br/fornecedores/alienacoes (ALN N.º 02/2020).

Já a visita aos lotes pode ser feita das 7h30 às 11h e das 14h às 16h30, entre os dias 7 e 20 de janeiro, no Almoxarifado Central da Itaipu, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 6731, em Foz do Iguaçu. No entanto, é necessário agendamento prévio por meio dos endereços alemt@itaipu.gov.br ou ick@itaipu.gov.br, ou pelos telefones (45) 3520-6579/6681. Na vistoria, é permitida apenas a avaliação visual dos lotes.