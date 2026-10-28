Tecnologia

Investimento de quase R$ 4 milhões conecta 124 CRAS à internet no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 28/10/26 10h59
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Conexão à internet de qualidade nos CRAS do Paraná. Foto: Divulgação / MCom

Uma iniciativa do Ministério das Comunicações vai conectar 124 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) no Paraná à internet. O projeto conta com investimento de R$ 3,9 milhões e tem como objetivo agilizar o atendimento às famílias, facilitar o acesso de profissionais aos sistemas públicos e disponibilizar serviços digitais à população.

Com a instalação de fibra óptica e velocidade de 300 Mbps por unidade, além de infraestrutura de Wi-Fi, os profissionais dos centros poderão realizar consultas em sistemas estaduais e federais e atualizar o Cadastro Único. Para os moradores, o sinal Wi-Fi nas unidades permitirá o acesso a serviços públicos digitais, consulta de benefícios sociais, busca por cursos de capacitação e procura por vagas de emprego.

De acordo com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a medida visa dar condições de trabalho às equipes e facilitar o acesso a serviços e benefícios. “Levar internet aos CRAS do Paraná é garantir que a conectividade chegue a espaços essenciais para o atendimento à população. Queremos dar melhores condições de trabalho aos profissionais da assistência social e facilitar o acesso das famílias a serviços públicos, benefícios e oportunidades”, declarou.

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Os recursos para a execução da infraestrutura são oriundos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), voltado à ampliação da conectividade em equipamentos públicos de atendimento direto aos cidadãos.

Cronograma de Implantação

  • Fase 1 (até abril de 2027): Conexão instalada em 50% das unidades (62 CRAS).
  • Fase 2 (até outubro de 2027): Conexão instalada nos 50% restantes (62 CRAS).
  • Estrutura por unidade: Internet via fibra óptica (300 Mbps) e rede Wi-Fi interna disponível aos usuários.
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