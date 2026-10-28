Rodovias do Paraná seguem com bloqueios totais por alagamento e deslizamentos

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram bloqueios totais e parciais nesta quarta-feira (28). As interdições afetam diferentes regiões do estado e envolvem trechos com problemas na pista, além de obras de manutenção e intervenções programadas pelas autoridades e concessionárias.

Bloqueios totais em rodovias estaduais

PR-433, em Lapa: o tráfego permanece totalmente interditado no quilômetro 26 devido ao alagamento da pista.

o tráfego permanece totalmente interditado no quilômetro 26 devido ao alagamento da pista. PR-170, nos Campos Gerais: a rodovia está bloqueada no quilômetro 466, no sentido de Foz do Areia, em razão de danos na via.

a rodovia está bloqueada no quilômetro 466, no sentido de Foz do Areia, em razão de danos na via. PR-592 e PR-281, no Sudoeste: há interdições totais nas regiões de Nova Prata do Iguaçu e Realeza. Na PR-592, o bloqueio ocorreu após o rompimento de uma galeria pluvial. Já na PR-281, a interrupção está relacionada a deslizamentos de terra.

há interdições totais nas regiões de Nova Prata do Iguaçu e Realeza. Na PR-592, o bloqueio ocorreu após o rompimento de uma galeria pluvial. Já na PR-281, a interrupção está relacionada a deslizamentos de terra. PR-554, no Noroeste: a rodovia está totalmente interditada entre Doutor Camargo e São Jorge do Ivaí, após o transbordamento do Rio Andirá atingir a pista.

Obras e interdições programadas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) programou um bloqueio total entre os quilômetros 191 e 211, das 14h às 17h, para a realização de serviços de detonação de rochas. Motoristas que utilizam o trecho devem considerar a interrupção no planejamento do deslocamento.

Na BR-376, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, também estão previstas intervenções em painéis de sinalização. Os serviços podem provocar interdições parciais em horários específicos.

BRs e PRs têm sistema Pare e Siga durante obras

A BR-277, a BR-369 e outras rodovias estaduais apresentam trechos com operação no sistema Pare e Siga ou bloqueio de faixas para serviços de manutenção e correção do pavimento. As intervenções atingem setores do Norte, Oeste e da Região Metropolitana de Curitiba.

No Vale do Ivaí e na região Leste do Paraná, outras rodovias estaduais também têm pontos com tráfego em meia pista, o que pode provocar lentidão durante a passagem dos veículos.