O ex-governador Paulo Pimentel segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UIT) do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, para tratamento da covid-19. De acordo com boletim médico desta terça-feira (9), Pimentel apresenta melhora e já respira sem ajuda de aparelhos.

O ex-governador do Paraná foi internado no dia 21 de dezembro e encaminhado para a UTI no dia 25. Ele e a esposa, Yvone Pimentel, foram diagnosticados com covid-19. Dona Yvone Pimentel não resistiu às complicações da doença e morreu no dia 8 de janeiro.

Paulo Pimentel permanecerá na UTI para monitorização e acompanhamento medicamentoso.

