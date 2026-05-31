Inscrições para vagas gratuitas no Colégio do Sesi Paraná terminam neste domingo

Famílias ligadas à indústria têm até este domingo, 31 de maio, para inscrever estudantes da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio no Edital de Gratuidade Sesi 2027. O processo seletivo oferece vagas sem custos com matrícula ou mensalidade nos Colégios Sesi do estado. Os interessados devem realizar a pré-inscrição pela internet, no site da instituição.

A proposta pedagógica dos colégios aplica a chamada cultura maker — termo em inglês para a cultura do “aprender fazendo” —, na qual os estudantes criam, testam e desenvolvem projetos para resolver desafios reais. De acordo com a gerência da instituição, as atividades conectam diferentes áreas do conhecimento para aproximar o aprendizado das demandas do mercado de trabalho e do setor industrial.

O modelo de ensino estimula o trabalho colaborativo, o pensamento crítico e a autonomia dos jovens. O objetivo do programa é preparar os estudantes tanto para o ingresso no ensino superior quanto para o desenvolvimento de competências humanas voltadas à construção de projetos de vida.

Provas e cronograma de seleção

Após o encerramento do prazo de inscrição, os candidatos cadastrados passam por um processo de seleção composto por exame escrito, entrevista e análise de desempenho escolar anterior. A avaliação teórica está agendada para o início do mês de junho.

O cronograma oficial estabelecido pelo edital prevê as seguintes etapas:

Até 31/05: Encerramento das inscrições

08/06: Realização da prova seletiva

11/06: Divulgação dos resultados da prova

15/06 e 16/06: Realização de entrevistas e análise do boletim escolar

17/06: Publicação do resultado final do processo

17/06 a 19/06: Período para a efetivação das matrículas dos aprovados

As informações completas sobre os critérios de participação e a documentação necessária constam no edital oficial disponível no portal eletrônico da Educação Sesi Paraná.