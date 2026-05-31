Menos da metade dos idosos foi vacinada contra a gripe no Paraná

O Paraná vai manter a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe por tempo indeterminado, mesmo após o fim do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde neste fim de semana. A decisão foi confirmada nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e comunicada às 22 Regionais de Saúde do estado, conforme informações da Agência Estadual de Notícias.

Mesmo assim, entre os grupos prioritários, menos da metade dos idosos foi vacinada — 44,74% — e o índice é a ainda menor entre as crianças, com apenas 31,71%. Entre as gestantes, pouco mais da metade foi vacinada: 53,01%.

Desde o início da campanha, em 28 de março, foram aplicadas 1.861.878 doses das 3,8 milhões de vacinas recebidas do Governo Federal, alcançando cobertura de 41,61% dos grupos prioritários, que somam 2.960.260 pessoas. A meta é de 90%.

Nenhum município do estado vacinou mais que 79% do grupo prioritário. Apenas 21 municípios (5,26% do Paraná) têm coberturas entre 61% e 80%, liderados por Iguatu com 79,58%. Outros 253 municípios (63,41%) possuem coberturas entre 41% e 60%, enquanto 120 municípios (30,08%) atingiram entre 21% e 40%.

Cinco municípios estão com 20% ou menos: Saudade do Iguaçu (20,20%), Alto Paraíso (8,43%), Inácio Martins (6,38%), Mauá da Serra (4,92%) e Diamante do Norte (3,94%).

De acordo com o governo estadual, a estratégia busca proteger as populações mais vulneráveis antes do inverno, quando a circulação de vírus respiratórios atinge o pico sazonal e os casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) tendem a aumentar. Os grupos prioritários incluem crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos e gestantes.

Governo Lula ainda não enviou todas as vacinas

O estado ainda aguarda o envio total dos imunizantes pelo Governo Federal, já que o quantitativo recebido não representa a totalidade do grupo prioritário estimado pelo Ministério da Saúde, que soma 4.815.445 paranaenses. Os municípios foram orientados a promover ações itinerantes em escolas e colégios, abertas para toda a comunidade escolar local, conforme o cronograma de cada secretaria municipal de Saúde.