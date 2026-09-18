Incubadora do Paraná quer ser uma espécie de “Google” dos unicórnios do estado

Uma incubadora de startups de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, está preparando uma sede que promete fugir bastante do estereótipo de escritório de tecnologia. A ideia é criar um espaço inspirado no conceito das grandes empresas de inovação, com academia, restaurante, refeitório próprio, heliponto e até um “berçário” para pets. O projeto é da Lions Startups, que quer transformar a cidade dos Campos Gerais em um polo capaz de formar empresas de alto crescimento.

A comparação que a própria Lions faz é com o ambiente das grandes empresas de tecnologia, como o Google. Não pela dimensão, evidentemente, mas pela proposta de criar um local em que trabalho, tecnologia, formação e convivência estejam integrados. A nova estrutura será construída na sede própria da empresa, no bairro Uvaranas.

“Queremos uma estrutura de trabalho bem diferenciada, que as pessoas sintam-se bem e à vontade aqui”, explica André Paixão, CEO da Lions Startups.

E há um detalhe que resume bem a proposta. Se antigamente as empresas pensavam em creches para filhos dos funcionários, a Lions já pensa também em um espaço para os animais de estimação. A lógica é acompanhar a mudança no comportamento de profissionais que muitas vezes têm pets e encontram justamente neles um obstáculo para voltar ao trabalho presencial.

Mas o prédio é apenas a parte mais chamativa de um projeto que pretende funcionar de uma maneira diferente das incubadoras tradicionais.

Não é só um coworking

Na avaliação de Paixão, muitos hubs de inovação acabam funcionando, na prática, como espaços de coworking: a startup passa por uma seleção, ganha uma mesa, infraestrutura e endereço, mas segue responsável praticamente sozinha pelo desenvolvimento do negócio.

Na Lions, a proposta é outra. Antes de entrar, a empresa passa por análises jurídica, financeira e tecnológica. Se for aprovada, recebe uma estrutura que inclui espaço físico, equipamentos, infraestrutura tecnológica, mentoria, governança, formação de profissionais e conexão com investidores. Em troca, a Lions fica com 10% da participação societária da startup. “É um capital indireto. A gente literalmente aposta na ideia e no negócio”, resume o CEO.

A lógica é fazer com que a incubadora também tenha interesse no sucesso da empresa. Em vez de simplesmente cobrar aluguel pelo espaço, o modelo aposta que algumas das startups vão crescer o suficiente para gerar retorno e permitir novos investimentos no próprio ecossistema.

Hoje, a Lions tem 12 startups em estruturação e afirma já ter movimentado cerca de R$ 10 milhões. A empresa está perto de completar dois anos de operação e prevê que o modelo comece a caminhar de forma mais autônoma a partir do fim de 2027.

Incubadora de Ponta Grossa já tem 12 startups e constantes eventos de formação e integração. (Crédito: Divulgação / Lions Startups)

De onde vão sair os profissionais?

Outra frente importante é a formação de mão de obra. A Lions criou o Lions Dev, programa gratuito e presencial de formação em tecnologia, com laboratório próprio, aulas em três turnos, lanche e assistência psicológica.

Segundo Paixão, mais de 300 pessoas já foram formadas. Parte acabou absorvida pelas próprias startups do ecossistema. Um dos casos citados pelo executivo é o de um aluno que trabalhava pintando prédios quando descobriu o curso. Depois da formação, conseguiu uma oportunidade em uma das empresas ligadas à Lions e hoje trabalha na área de tecnologia.

A estratégia responde a um problema conhecido pelas empresas de inovação: encontrar profissionais qualificados. Em vez de esperar pelo mercado, a Lions decidiu formar parte dos talentos que pretende utilizar.

Entre as ações da incubadora estão cursos gratuitos de formação em programação. (Crédito: Divulgação / Lions Startups)

Lions Startups: de laboratório de ideias a empresas

O portfólio da Lions é diversificado. A incubadora trabalha com uma lógica de “multitese”, sem se limitar a um único setor.

Entre os negócios estão a Vida Exames, rede de franquias de análises clínicas que já comercializou mais de 140 unidades; a Agilizza, plataforma que conecta consumidores a prestadores de serviços; e a Sauvvi Tech, voltada ao acesso a serviços de saúde para quem não tem planos de saúde.

A Vida Exames é um dos principais exemplos do modelo. A empresa nasceu dentro do ecossistema da Lions e vem avançando na expansão por franquias. A própria Lions divulgou recentemente que a rede tinha cerca de 140 franquias comercializadas e que, até o fim de 2026, o valor da Vida Exames chegue a R$ 100 milhões.

A ideia é que as startups não saiam simplesmente da incubadora quando atingem determinado estágio. A Lions quer acompanhar a estruturação, ajudar na governança, preparar as empresas para captar recursos e conectá-las a investidores-anjos.

Isso inclui até mesmo organizar acordos entre sócios, processos e estrutura jurídica, pontos que, segundo Paixão, podem se tornar obstáculos quando chega a hora de buscar investidores.

Por que Ponta Grossa?

A escolha dos Campos Gerais também faz parte da estratégia. A cidade tem proximidade com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), o que facilita o acesso a talentos, além da cidade estar recebendo novos investimentos industriais e empresariais. Há diversas grandes indústrias e empresas se instalando na cidade, que tem se tornado atrativa para investidores.

A Lions já mantém uma base em São Paulo voltada principalmente a networking e pretende ampliar também a agenda de conexões em Curitiba. A sede operacional, porém, permanece em Ponta Grossa.

A incubadora tem como fundador e patrocinador Oséias Gomes de Moraes, dono da Odonto Excellence. No negócio de inovação, a aposta da Lions é de longo prazo: criar uma estrutura que não apenas abrigue startups, mas ajude a formar empresas capazes de crescer, captar investimentos e, quem sabe, chegar ao seleto grupo dos chamados unicórnios, startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.

André Paixão, CEO da Lions Startups. (Crédito: Divulgação / Lions Startups)