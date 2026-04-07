Fiscalização ambiental

IAT fecha trilha clandestina no Pico Paraná e multa proprietário em R$ 23 mil

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/04/26 15h43
Instituto Água e Terra (IAT) fechou uma trilha clandestina que permita acessar de maneira ilegal o Parque Estadual Pico Paraná
Foto: IAT

O Instituto Água e Terra (IAT) encerrou as atividades de uma trilha clandestina que dava acesso ilegal ao Parque Estadual Pico Paraná. A passagem atravessava um terreno particular lindeiro à Unidade de Conservação (UC), entre Campina Grande do Sul e Antonina.

O proprietário da área recebeu três Autos de Infração Ambiental (AIAs) que, somados, chegam a R$ 23 mil. As infrações incluem:

  • Facilitar o acesso irregular ao parque;
  • Desrespeitar o embargo prévio da trilha;
  • Dificultar a ação dos fiscais.

A operação fez parte de uma força-tarefa realizada entre 24 e 31 de março. Além da multa, o acesso foi bloqueado e novas placas de sinalização foram instaladas para guiar os aventureiros pelo caminho correto.

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Como acessar o Pico Paraná

Para subir o ponto mais alto do Sul do Brasil sem dor de cabeça (e sem multas), o visitante deve seguir o protocolo oficial:

  1. Cadastro Obrigatório: Realizado nas bases do IAT dentro da Unidade de Conservação.
  2. Informações Necessárias: Dados pessoais, contatos de emergência e horário de início da trilha.
  3. Check-out: Ao finalizar o passeio, é obrigatório retornar à base para dar baixa na ficha.

Como as trilhas de montanha são exigentes, o IAT solicita dados sobre o preparo físico, experiência em montanhismo e a conferência de itens de segurança (lanterna, apito, pilhas extras).

O descumprimento das regras pode gerar multas que variam de R$ 500 a R$ 10 mil, conforme o Decreto Federal 6.514/2008.

Sobre o Gigante do Sul: Pico Paraná

O Parque é um santuário da biodiversidade e um desafio para montanhistas:

  • Altitude: 1.877,39 metros (o maior do Sul do País).
  • Ecossistema: Abriga desde florestas densas com árvores de 30 metros até espécies raras como a onça-pintada e a suçuarana.
  • Estrutura: Possui cinco picos e um morro principais, com trilhas que variam de 3,5 km a 10 km.

A Unidade de Conservação funciona todos os dias e possui base de atendimento 24 horas.

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