Hotel no Paraná é eleito o melhor do Brasil em ranking internacional

O guia francês La Liste elegeu o Belmond Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, como o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo. Na lista “Top 1000 Hotels 2025”, o hotel recebeu nota 97,50 em uma escala de 100, superando espaços de luxo como o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o hotel oferece aos hóspedes experiência exclusiva, com vista para as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita em 2024 como o principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma TripAdvisor.

As acomodações são divididas entre apartamentos e suítes, com metragens de 24 m² a 65 m². As diárias variam entre R$ 4.200 e R$ 8.500. A estrutura inclui SPA, restaurantes e opções de passeios nas Cataratas e pela cidade, com saídas diretamente do hotel.

Renata Portes, gerente geral do Hotel das Cataratas, comemorou a conquista. “O reconhecimento pelo La Liste é um presente para toda a equipe. Seguiremos juntos, trabalhando para proporcionar ainda mais experiências memoráveis por aqui”, afirmou.

Além do Hotel das Cataratas e do Copacabana Palace, outros seis hotéis brasileiros foram reconhecidos pela publicação: Hotel Fasano Boa Vista (SP), Hotel Fasano São Paulo (SP), Palácio Tangará (SP), Hotel Emiliano (SP), Hotel Fasano Rio (RJ) e o Caimán Pantanal (MS).

Como foi feita a lista que escolheu o melhor hotel do Brasil?

Desde 2023, o La Liste, já conhecido por classificar os 1.000 melhores restaurantes do mundo, passou também a ranquear hotéis. A seleção se baseia na análise de centenas de guias e milhões de avaliações de clientes, especialistas e publicações do setor.

A pontuação é calculada por meio de um algoritmo próprio, que agrega dados de mais de 400 fontes internacionais. Para entrarem no ranking, os hotéis precisam atender a critérios de excelência em todas as áreas, mantendo um padrão rigoroso de qualidade.