Guardas municipais bloqueiam avenida para ajudar idoso em Curitiba

Na tarde desta segunda-feira (09), agentes da Guarda Municipal de Curitiba interditaram momentaneamente a Rua João Negrão, no Centro, para auxiliar um idoso. A ação ocorreu durante um patrulhamento da Operação Centro Seguro, no Terminal do Guadalupe.

Os guardas notaram que o homem tinha dificuldades para atravessar a via e usaram uma viatura para interromper o trânsito, garantindo a travessia em segurança. O momento foi registrado por uma passageira de um ônibus. Veja o vídeo:

“Por ser um local muito movimentado, a equipe decidiu ajudar bloqueando parcialmente a rua, acompanhando a locomoção do senhor”, explicou o GM Medalha.

Os guardas municipais Valgoi e Medalha se dividiram na ação. Enquanto Medalha controlava o fluxo na via, Valgoi manobrava a viatura, acompanhando os passos do idoso.