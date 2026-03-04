Saúde

Hospital do Paraná recebe R$ 9,8 milhões para novos equipamentos em procedimentos complexos

Por AEN Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 04/03/26 11h28
Imagem mostra a fachada do Hospital da Providencia
O Hospital da Providência, em Apucarana, no Vale do Ivaí, receberá R$ 9,8 milhões do Governo do Estado do Paraná para a aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos. A autorização do repasse foi assinada nesta quarta-feira (4) pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Os recursos serão destinados à ampliação da capacidade operacional do centro cirúrgico da unidade, beneficiando procedimentos de cirurgia oncológica, geral, urológica, neurocirurgia e ortopédica. O investimento também reforçará a estrutura das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Adulto, Neonatal e Pediátrica do hospital.

Entre os equipamentos a serem adquiridos estão focos cirúrgicos, mesa cirúrgica elétrica, torre de vídeo e arco cirúrgico. Também estão previstos aparelhos de alta complexidade, como craniotomo (equipamento usado em neurocirurgias), arco estereotáxico, ureterorrenoscópio e perfuradora óssea, além de itens estruturais como camas hospitalares, berços e compressor de ar medicinal.

A meta assistencial vinculada ao convênio prevê aumento da capacidade cirúrgica da unidade, qualificando o atendimento aos pacientes e consolidando o Hospital da Providência como referência regional para os municípios atendidos pela 16ª Regional de Saúde.

O Hospital da Providência é uma instituição importante para a região do Vale do Ivaí, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com os novos equipamentos, espera-se uma melhoria na qualidade e na capacidade de atendimento aos pacientes da região.

