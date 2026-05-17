Hospital de Toledo retoma atendimento após mudança emergencial de gestão

Fechado temporariamente no dia 2 de maio, o Hospital Regional de Toledo, no Oeste do Paraná, voltou a funcionar nesta quinta-feira (14), após contrato emergencial entre a Prefeitura de Toledo e a Associação Beneficente de Saúde (Hoesp), responsável por administrar também no Hospital Bom Jesus.

A unidade interrompeu o atendimento a pacientes no início do mês após rompimento do contrato entre a gestão municipal e o Instituto IDEAS, que fazia a gestão do hospital.

A justificativa para a interrupção dos trabalhos entre os dias 5 e 14 de maio, dada por meio de nota pela direção técnica do instituto, foi “falta de insumos e materiais hospitalares essenciais, bem como a impossibilidade de fechamento de escalas de plantão da enfermagem, o que inviabiliza a manutenção de uma assistência segura, ética e adequada à população”. O IDEAS desistiu do contrato antes do seu encerramento.

Os atendimentos clínicos foram retomados, e a previsão é que, a partir de 1º de junho o atendimento seja retomado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), nos ambulatórios e no centro cirúrgico.

Pelo contrato emergencial, que permitiu a reabertura do hospital, estão previstos repasses de até R$ 1,6 milhão por mês à nova gestão. A expectativa da Hoesp é reduzir a fila de pacientes à espera de atendimento – ao todo, o hospital atende 18 municípios da macrorregião. A unidade atende casos de complexidade média, com foco em cirurgias programadas. Por mês, são cerca de 1.200 consultas e 500 internamentos.

O Ministério Público afirmou que, desde julho de 2025, o hospital havia deixado de cumprir exigências contratuais. Mesmo com repasses públicos sendo feitos em dia, a unidade enfrentava problemas financeiros, falta de profissionais e de materiais.

A prefeitura de Toledo abriu processo administrativo em março para apurar irregularidades no andamento do contrato. As atividades foram encerradas temporariamente pela instituição pouco mais de um mês depois. O MP informa que vai seguir acompanhando os desdobramentos da interrupção dos trabalhos e a reabertura do hospital na rede pública de saúde da região.