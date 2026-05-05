Hospital de Toledo fecha temporariamente após quebra de contrato

O Hospital Regional de Toledo, na região Oeste do Estado, foi fechado temporariamente no último sábado (2) após o rompimento do contrato entre a Prefeitura de Toledo e o Instituto IDEAS, que realizava a gestão da unidade.

Em comunicado para a prefeitura, a direção técnica do Instituto IDEAS justificou o fechamento do hospital em razão da “falta de insumos e materiais hospitalares essenciais, bem como a impossibilidade de fechamento das escalas de plantão da enfermagem, o que inviabiliza a manutenção de uma assistência segura, ética e adequada à população”, disse em nota.

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Após o anúncio de fechamento, a Prefeitura de Toledo notificou a direção do IDEAS pela rescisão do contrato ainda no sábado e informou que a situação do hospital estava sendo acompanhada desde o ano passado. Uma comissão especial foi criada para analisar a situação do contrato, que iniciou em 2023 com a inauguração da unidade.

Uma reunião emergencial com a Prefeitura de Toledo, o Ministério Público do Paraná, a 20ª Regional de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde foi realizada para garantir a continuidade do atendimento médico ao público. A prefeitura explicou que formata um plano de contingência para esse momento de transição e busca um novo gestor para o Hospital em caráter emergencial.

Empresa não teria cumprido o contrato

Em nota, a Prefeitura de Toledo informou que o Instituto IDEAS não estava cumprindo tudo o que prometeu no contrato. No dia 29 de abril, o Relatório Final da Comissão Processante concluiu que a empresa deixou de entregar serviços de forma repetida. O documento recomenda a aplicação de punições à empresa, incluindo multa, suspensão de contratar com o município e rescisão contratual.

Diante das falhas repetitivas, a Secretaria de Administração decidiu, já no dia seguinte (30), acatar totalmente o relatório técnico. Com isso, o município oficializou a rescisão do contrato e deve aplicar multas e suspensões à empresa. A medida busca garantir que o atendimento à população não seja prejudicado por erros de gestão.

Instituto IDEAS não vai se manifestar

Em nota, o Instituto IDEAS informou que está em tratativas com o município de Toledo e que neste momento não vai se manifestar sobre a situação. A empresa informou que está à disposição das autoridades para esclarecimentos necessários e reiterou que tem compromisso com “a legalidade, a transparência e a adequada prestação de serviços de saúde”.