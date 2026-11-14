Campos Gerais

Homem morre após caminhonete ser atingida por trem e arrastada por 700 metros no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 14/11/26 09h39
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Fotografia aérea em plano geral e ângulo picado de uma ocorrência de acidente rodoviário, mostrando um automóvel acidentado numa ribanceira sob iluminação noturna ou de entardecer. Em primeiro plano e à esquerda, agentes de resgate ou forças de segurança — incluindo um elemento com farda refletora onde se distingue parcialmente a inscrição "POLÍCIA MILITAR" — encontram-se posicionados junto à vegetação densa e alta que margeia a via. No plano intermediário, um veículo ligeiro de passageiros repousa capotado e severamente danificado entre arbustos e árvores, apresentando o tejadilho amassado e o para-brisas estilhaçado. Ao fundo, o farol ou holofote de uma viatura de socorro (como um camião de bombeiros ou guincho) projeta luz intensa diretamente sobre a cena do acidente, iluminando o declive e a vegetação circundante.
Acidente ocorreu em trecho próximo à área urbana. Foto: Reprodução/RPC TV/Nathan Rodrigues.

Um homem de 36 anos morreu após a caminhonete em que estava ser atingida por um trem e arrastada por cerca de 700 metros em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 2h47 deste sábado (14), em uma passagem de nível na Avenida Monteiro Lobato, na região do Jardim Carvalho, próximo à Vila Baraúna.

Duas pessoas estavam no veículo no momento da colisão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o passageiro, de 36 anos, morreu ainda no local. Já o motorista, de 47 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital.

Com o impacto, a caminhonete foi arrastada pela composição ferroviária e parou entre os bairros Jardim Carvalho e Jardim Giana. A dinâmica do acidente não foi divulgada pelas autoridades.

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Segundo informações apresentadas no Bom Dia Sábado, da RPC TV, o trecho ficou interditado para a retirada do veículo e atendimento da ocorrência. Por volta das 7h50, uma das passagens de nível ainda estava bloqueada para a circulação de veículos.

A concessionária responsável pela ferrovia esteve no local para auxiliar a remoção da caminhonete. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atenderam a ocorrência.

A identidade da vítima não foi divulgada. O acidente ocorreu em uma passagem de nível da Avenida Monteiro Lobato, em uma região de circulação de veículos próxima à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

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