Homem em surto se tranca em apartamento, dispara e mobiliza PM no Paraná

Um homem de aproximadamente 50 anos mobilizou dezenas de policiais militares na tarde deste sábado (15) em Cornélio Procópio, região do Norte Pioneiro do Paraná. Em aparente surto psicótico, de acordo com informações da própria PM, o homem é CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e tem várias armas de diversos calibres. Ele se fechou dentro de um apartamento de alto padrão na cidade e realizou vários disparos.

A Polícia Militar está atuando para garantir a segurança de todos na região e no prédio em que o homem está recluso. Inicialmente, o edifício foi evacuado, mas aos poucos moradores de outros andares puderam optar por retornar aos seus domicílios.

“A crise foi contida apenas ali no apartamento deste senhor. As equipes agora seguem negociando enquanto aguardam a chegada das equipes de negociação do Bope. O principal objetivo da Polícia Militar é preservar a vida das pessoas e do próprio senhor”, afirmou o tenente Cubas.

De acordo com o porta-voz da PM, ele saiu em surto para a rua, depois entrou no apartamento dele e se trancou. Familiares disseram que ele já estava numa situação psicológica não muito boa ao longo do último mês e optaram por interná-lo. Foi depois de a família manifestar a vontade da internação que o homem, um psicanalista, se revoltou.

O tenente Cubas explicou que, dentro do apartamento, o homem mantém pistolas, uma espingarda calibre 12, além de carabinas calibres 22 e 257. Apesar das tentativas da PM, o homem não tem respondido aos chamados. Ele estaria sozinho dentro do apartamento.