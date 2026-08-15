Governo eleva previsão do salário mínimo para R$ 1.741 em 2027

O governo federal elevou para R$ 1.741 a previsão do salário mínimo para 2027. O novo valor representa um acréscimo de R$ 24 em relação à estimativa anterior, de R$ 1.717, divulgada em abril deste ano. As informações são da Gazeta do Povo. O reajuste de 7,4% sobre os atuais R$ 1.621 será incluído na proposta de lei orçamentária que o Executivo enviará ao Congresso no dia 31 de agosto.

O cálculo considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2026, somado a 2,3% de ganho real referente ao crescimento da economia em 2025, conforme dados do IBGE. O INPC mede a variação de preços para famílias com renda de até cinco salários mínimos. O valor definitivo ainda pode ser alterado durante a tramitação do projeto no Legislativo, dependendo dos números finais da inflação de 2026 e do crescimento do PIB em 2025.

O aumento do salário mínimo está diretamente ligado ao valor das aposentadorias do INSS e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Por isso, a elevação impacta as contas públicas. A estimativa é que as despesas federais cresçam R$ 9,9 bilhões no Orçamento de 2027 com o novo piso salarial.