Homem é preso por apologia ao nazismo e suspeita de planejar ataque no Paraná

Na manhã desta quinta-feira (8), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um jovem de 21 anos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ele é investigado pelos crimes de apologia ao nazismo e posse irregular de munição.

Em um perfil falso nas redes sociais, o suspeito publicava conteúdos que faziam alusão ao nazismo e a atentados terroristas ocorridos em outros países, além de divulgar mensagens sugerindo a intenção de realizar um ataque em massa.

A partir de informações obtidas pelos setores de inteligência policial, o indivíduo foi localizado em um dos dois endereços monitorados, no bairro de Uvaranas. Na casa foram apreendidos diversos materiais ligados à ideologia nazista, como bandeiras, ilustrações e fotografias de Adolf Hitler, além de equipamentos eletrônicos, duas armas de airsoft, facas, dois coletes balísticos e munições.

O homem foi conduzido à Cadeia Pública Hildebrando de Souza (CPHSPG), em Ponta Grossa. As investigações continuam, com o objetivo de identificar possíveis cúmplices e compreender a dimensão dos planos do suspeito.