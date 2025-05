Transporte gigante: maior semirreboque do país é feito em Curitiba

Curitiba se destaca no cenário nacional com uma inovação de peso – literalmente. O Grupo AIZ, indústria curitibana especializada em implementos rodoviários, acaba de concluir a fabricação do maior semirreboque do Brasil, apelidado de “Carrega Tudo AIZI”.

Com capacidade para transportar mais de 120 toneladas, o equipamento foi encomendado pela Vale do Rio Doce para operar na Mina de Carajás, no Pará. A gigante do setor de mineração busca otimizar o transporte de máquinas pesadas como tratores D11, perfuratrizes e escavadeiras.

+ Leia mais Projeto quer restringir eventos barulhentos no centro de Curitiba

Jhony Dorini, gerente operacional do Grupo AIZ, revela como o projeto é especial. “Esse projeto mostra o potencial da indústria brasileira em setores como produção de peças gigantes, logística e transporte”, disse.

O diferencial do “Carrega Tudo AIZI” está no seu sistema inovador. “A prancha elimina o uso de rampas de material. Todo o sistema de suspensão abaixa, posicionando a plataforma no chão e criando uma rampa natural”, explica Dorini. Além disso, o controle remoto do sistema hidráulico promete agilizar as operações.

A parceria entre AIZ e Vale foi fundamental para o sucesso do projeto. Rui Melo, analista de frotas do Complexo Carajás, elogia a operação. “A AIZ foi o único fornecedor nacional que topou esse desafio. É um equipamento novo, personalizado e com nossos critérios estabelecidos”.

Desafio gigante

Agora, o desafio é transportar o gigante de Curitiba até Carajás. Uma operação logística complexa está em andamento, envolvendo 18 carretas que percorrerão cerca de 3 mil quilômetros, atravessando seis estados brasileiros.

O chassi central, peça mais pesada com 46 toneladas, foi dividido em três partes para viabilizar o transporte. “Esse processo logístico levará em torno de 25 dias, envolvendo equipes da AIZ, Vale do Rio Doce e Tranpes”, detalha Dorini.

A movimentação das peças gigantes pelas estradas tem chamado a atenção por onde passa. “Os populares que assistirem a essa ação poderão testemunhar um momento histórico”, afirma o gerente da AIZ.