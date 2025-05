Rosas das mães são paranaenses: 10 cidades se destacam no plantio

A rosa, presente tradicional no Dia das Mães, é cultivada em dez cidades paranaenses: Marialva, Araruna, Sarandi, Mandaguari, Mandaguaçu, Francisco Beltrão, Bituruna, Farol, Maria Helena e Perobal. Em 2023, foram colhidas 265,8 mil dúzias de rosas nessas cidades, gerando uma renda bruta de R$ 4,5 milhões.

No mesmo ano, o cultivo de flores no estado alcançou R$ 249,6 milhões em Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), um aumento de 15,2% em relação a 2022. A produção de rosas para corte no Paraná variou ao longo da última década, entre 2014 e 2023. No início da série, foram colhidas 340,1 mil dúzias. O pico da produção ocorreu em 2017, com 950,1 mil dúzias cortadas.

Segundo dados do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), a produção de rosas representa 1,8% da floricultura geral e 8,6% da produção de flores no estado. Outras 35 espécies respondem por 11,8% do total produzido.

Marialva lidera a produção

Com 66,2% do cultivo, a região de Maringá é a principal produtora do estado, com destaque para a cidade de Marialva. A região de Campo Mourão, com Araruna como principal município produtor, representa 30,1% da produção, com 80 mil dúzias cultivadas.

Agricultura do interior fornece produtos diversificados

Outro destaque da produção agrícola paranaense é o sorgo-vassoura (Sorghum bicolor), que atingiu 4,7 mil toneladas em 2024. As regiões de Maringá, Toledo, Londrina e Jacarezinho são responsáveis por 74,1% da produção total.

No primeiro trimestre de 2025, as exportações de soja (grão, farelo, óleo e demais derivados) do Paraná somaram 27,87 milhões de toneladas. Já a safra de feijão gerou mais de 120 mil toneladas somente no mês de abril.

Outra área em destaque na agricultura estadual é a produção de laticínios. Com a chegada do período mais frio, os preços dos lácteos registraram aumento no Paraná. De acordo com o Deral, o produtor recebeu, em média, R$ 2,87 por litro de leite entregue à indústria em abril, alta de 2,3% em relação aos R$ 2,81 pagos no mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, a valorização foi de 20%.