Homem é condenado pela segunda vez por matar mulher transexual no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato de uma mulher transexual em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Essa é a segunda vez que o homem é condenado pelo Tribunal do Júri. Ele já havia sido julgado em fevereiro do ano passado, mas na época, a defesa recorreu da decisão e conseguiu a nulidade.

O crime aconteceu em 3 de dezembro de 2020. No dia, a vítima, Karla Raphaela Pereira dos Santos, de 38 anos, que trabalhava como garota de programa, foi chamada até o apartamento do réu. No local, eles teriam tido uma discussão por conta de um pagamento.

Com a nova condenação, ele inicia imediatamente o cumprimento da pena, de 21 anos e 7 meses, em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsa identidade e furto qualificado. Ele também foi sentenciado a quatro meses e 23 dias de detenção e 31 dias-multa.

O júri acolheu a tese sustentada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), reconhecendo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A sentença do cúmplice, proferida em fevereiro de 2024, foi mantida. Ele cumpre seis anos de reclusão em regime semiaberto.

Mulher foi morta em apartamento de réu

Karla Raphaela Pereira dos Santos, de 38 anos, foi morta no apartamento do réu. Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima e uma amiga foram contratadas para fazer um programa com dois amigos em dezembro de 2020.

Depois da amiga deixar o local, Karla enviou mensagens dizendo que estava com medo. Na tarde do mesmo dia, um dos homens teria utilizado o aparelho celular da vítima para enviar mensagens passando-se por ela na tentativa de despistar o crime cometido. O corpo de Karla nunca fui encontrado.