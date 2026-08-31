Homem é condenado a 30 anos por tentar matar ex-companheira com martelo no Paraná

O Tribunal do Júri de Castro, nos Campos Gerais do Paraná, condenou um homem pela prática de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. A decisão foi tomada após denúncia oferecida pelo Ministério Público (MPPR) e resultou em uma pena total de 30 anos, em regime inicialmente fechado.

A tentativa de feminicídio ocorreu na madrugada de 3 de março de 2025, na casa da vítima. O réu a surpreendeu e a atacou pelas costas, com golpes de martelo em direção à cabeça dela. Ele também desferiu socos no rosto da mulher. Segundo o MPPR, a vítima só sobreviveu porque foi rapidamente atendida e encaminhada a um hospital. Ela foi intubada e passou por cirurgias.

O Conselho de Sentença acolheu as teses do MPPR e reconheceu que o crime ocorreu pelo fato de a vítima ser mulher, em contexto de violência doméstica e familiar. O réu também dificultou a defesa da vítima. Assim, a condenação aplicou a nova legislação, que trata especificamente do crime de feminicídio.

O réu já possuía mais de uma condenação e praticou o delito contra a ex-companheira enquanto cumpria pena por outros crimes. Ele permaneceu preso durante o processo e não terá o direito de recorrer da sentença em liberdade.

A Justiça também estipulou o pagamento de R$ 50 mil à vítima para a reparação mínima dos danos e sequelas resultantes das agressões.