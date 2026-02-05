Helicóptero da Polícia Militar faz pouso de emergência durante ocorrência no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um helicóptero da Polícia Militar do Paraná (PMPR) precisou realizar um pouso de emergência nesta quinta-feira (05/02) durante atendimento a uma ocorrência em Matelândia, no oeste do estado.

De acordo com nota da PMPR, o helicóptero Falcão 12 que atua na Base Oeste do Estado, realizava apoio a uma perseguição policial envolvendo dois homens em fuga, suspeitos de roubar uma casa na região.

Durante o acompanhamento, o helicóptero precisou de um pouso emergencial. A PMPR afirma que os três tripulantes não se machucaram, “restando apenas danos materiais na aeronave”.

“As circunstâncias do acidente serão devidamente apuradas, e as medidas administrativas e operacionais, bem como as comunicações às autoridades aeronáuticas e aos órgãos responsáveis pela investigação, já foram adotadas, conforme os protocolos previstos”, finaliza nota.