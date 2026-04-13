Hapvida nega venda da Clinipam e diz avaliar estratégias no Sul do país

A Hapvida negou, em nota oficial, que tenha tomado qualquer decisão formal sobre a venda de operações na região Sul do país, incluindo a Clinipam, uma das principais operadoras de saúde de Curitiba. A manifestação ocorre após a circulação de informações no mercado indicando um possível desinvestimento da companhia na região.

Segundo a empresa, não há, neste momento, definição sobre alienação de ativos. “A companhia reforça que avalia continuamente alternativas estratégicas com foco no fortalecimento do negócio, em linha com sua disciplina de capital e geração de valor no longo prazo”, informou em comunicado.

A nota também destaca que a presença no Sul segue relevante dentro do planejamento da operadora e que não há mudanças previstas na assistência aos beneficiários. “A empresa mantém o compromisso com a continuidade da assistência prestada, com qualidade, eficiência e segurança”, diz o texto.

A Clinipam atende cerca de 120 mil beneficiários na capital paranaense e ocupa a posição de segundo maior plano de saúde da cidade, atrás apenas da Unimed. A operadora possui rede própria relevante, incluindo hospitais, maternidade e unidades de atendimento, o que reforça seu peso no mercado local.

Hapvida mantém estratégia enquanto mercado especula venda

Apesar da negativa oficial, a possibilidade de venda da Clinipam ganhou força após reportagens apontarem que a Hapvida poderia revisar sua atuação fora de regiões consideradas prioritárias. A movimentação estaria inserida em um processo mais amplo de reorganização interna e ajuste de portfólio.

Nos últimos anos, a companhia passou por um ciclo intenso de expansão, consolidado pela fusão com a NotreDame Intermédica. A integração ampliou a presença nacional do grupo, mas também trouxe desafios operacionais e financeiros, especialmente em mercados onde a empresa não tinha atuação histórica.

Além disso, a operadora enfrentou pressões no mercado financeiro, com oscilações no valor das ações e maior escrutínio sobre seus resultados. A atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que determinou revisões em demonstrativos financeiros da companhia, também contribuiu para aumentar a atenção sobre a gestão do grupo.

Impacto em Curitiba e incertezas no setor

Caso uma eventual venda venha a se concretizar no futuro, o movimento pode reconfigurar o setor de saúde suplementar em Curitiba. Com forte presença regional, a Clinipam é considerada um ativo estratégico e potencial alvo de interesse de outros grupos do setor.

A operadora já passou por mudanças recentes de controle: foi adquirida pela NotreDame Intermédica em 2020 e, no ano seguinte, incorporada ao grupo Hapvida após a fusão entre as empresas. Uma nova transação marcaria a terceira troca de controle em um intervalo de poucos anos.

Em cenários como esse, a principal preocupação costuma recair sobre a continuidade dos serviços e a manutenção da rede de atendimento. Na nota, porém, a Hapvida buscou afastar esse tipo de insegurança, reiterando que não há alterações previstas e que segue comprometida com seus beneficiários.