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O que fazer em Curitiba hoje? Shopping celebra 30 anos de Pokémon com evento gratuito

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 13/04/26 09h15
Imagem mostra Pikachu, o mais famoso dos Pokémons.
Pokémon 30 anos traz uma imersão no mundo dos "monstros de bolso". Foto: Reprodução/Shopping São José.

Programação infantil gratuita segue no início da semana Para quem busca lazer em família nesta segunda-feira (13/04), Curitiba oferece uma opção de entretenimento voltada para o público infantil. Um evento gratuito voltado para crianças de 3 a 12 anos funciona das 10h às 21h, com sessões de aproximadamente 20 minutos. Vale lembrar que menores de 5 anos precisam estar acompanhados e as vagas são limitadas.

  • Atividade infantil – Pomémon 30 anos
    • Data: 13/03 a 26/04/2026.
    • Horário: Segunda a sábado, das 10h às 21h.
    • Local: Shopping São José, em São José dos Pinhais.
    • Ingressos: Evento gratuito com vagas limitadas.

Se a ideia é um programa mais tranquilo em shoppings como o Palladium ou Shopping Curitiba, os grandes lançamentos da temporada incluem:

  • Super Mario Galaxy – O Filme: Animação em destaque para o público familiar.
  • Pânico 7: Para fãs de suspense e terror.
  • Michael: A aguardada cinebiografia de Michael Jackson.
  • Devoradores de Estrelas: Opção de ficção científica e ação com sessões legendadas e dubladas. 

Esquenta: O que acontece em Curitiba na terça-feira (13/04)

Show de Mac DeMarco agita Curitiba com ingressos esgotados O grande destaque da semana é o retorno do cantor Mac DeMarco à capital paranaense após um hiato de uma década. O artista se apresenta nesta terça-feira (14/04) no palco do Tork ‘n Roll, trazendo a turnê de seu álbum Guitar (2025). Embora os ingressos já constem como esgotados nas plataformas oficiais, o evento promete mobilizar os fãs do indie rock na cidade.

Shows

  • Mac DeMarco
    • Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira).
    • Local: Tork ‘n Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças).
    • Ingressos: Esgotados (plataformas Ingresse e Songkick).
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