O que fazer em Curitiba hoje? Shopping celebra 30 anos de Pokémon com evento gratuito

Programação infantil gratuita segue no início da semana Para quem busca lazer em família nesta segunda-feira (13/04), Curitiba oferece uma opção de entretenimento voltada para o público infantil. Um evento gratuito voltado para crianças de 3 a 12 anos funciona das 10h às 21h, com sessões de aproximadamente 20 minutos. Vale lembrar que menores de 5 anos precisam estar acompanhados e as vagas são limitadas.
- Atividade infantil – Pomémon 30 anos
- Data: 13/03 a 26/04/2026.
- Horário: Segunda a sábado, das 10h às 21h.
- Local: Shopping São José, em São José dos Pinhais.
- Ingressos: Evento gratuito com vagas limitadas.
Se a ideia é um programa mais tranquilo em shoppings como o Palladium ou Shopping Curitiba, os grandes lançamentos da temporada incluem:
- Super Mario Galaxy – O Filme: Animação em destaque para o público familiar.
- Pânico 7: Para fãs de suspense e terror.
- Michael: A aguardada cinebiografia de Michael Jackson.
- Devoradores de Estrelas: Opção de ficção científica e ação com sessões legendadas e dubladas.
Esquenta: O que acontece em Curitiba na terça-feira (13/04)
Show de Mac DeMarco agita Curitiba com ingressos esgotados O grande destaque da semana é o retorno do cantor Mac DeMarco à capital paranaense após um hiato de uma década. O artista se apresenta nesta terça-feira (14/04) no palco do Tork ‘n Roll, trazendo a turnê de seu álbum Guitar (2025). Embora os ingressos já constem como esgotados nas plataformas oficiais, o evento promete mobilizar os fãs do indie rock na cidade.
Shows
- Mac DeMarco
- Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira).
- Local: Tork ‘n Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças).
- Ingressos: Esgotados (plataformas Ingresse e Songkick).