O que fazer em Curitiba hoje? Shopping celebra 30 anos de Pokémon com evento gratuito

Programação infantil gratuita segue no início da semana Para quem busca lazer em família nesta segunda-feira (13/04), Curitiba oferece uma opção de entretenimento voltada para o público infantil. Um evento gratuito voltado para crianças de 3 a 12 anos funciona das 10h às 21h, com sessões de aproximadamente 20 minutos. Vale lembrar que menores de 5 anos precisam estar acompanhados e as vagas são limitadas.

Atividade infantil – Pomémon 30 anos Data: 13/03 a 26/04/2026. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 21h. Local: Shopping São José, em São José dos Pinhais. Ingressos: Evento gratuito com vagas limitadas.



Se a ideia é um programa mais tranquilo em shoppings como o Palladium ou Shopping Curitiba, os grandes lançamentos da temporada incluem:

Super Mario Galaxy – O Filme : Animação em destaque para o público familiar.

: Animação em destaque para o público familiar. Pânico 7 : Para fãs de suspense e terror.

: Para fãs de suspense e terror. Michael : A aguardada cinebiografia de Michael Jackson.

: A aguardada cinebiografia de Michael Jackson. Devoradores de Estrelas: Opção de ficção científica e ação com sessões legendadas e dubladas.

Esquenta: O que acontece em Curitiba na terça-feira (13/04)

Show de Mac DeMarco agita Curitiba com ingressos esgotados O grande destaque da semana é o retorno do cantor Mac DeMarco à capital paranaense após um hiato de uma década. O artista se apresenta nesta terça-feira (14/04) no palco do Tork ‘n Roll, trazendo a turnê de seu álbum Guitar (2025). Embora os ingressos já constem como esgotados nas plataformas oficiais, o evento promete mobilizar os fãs do indie rock na cidade.

Shows

Mac DeMarco Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira). Local: Tork ‘n Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças). Ingressos: Esgotados (plataformas Ingresse e Songkick).

