A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), deflagrou uma operação contra um grupo criminoso responsável por venda de falsa aposentadoria, na segunda-feira (8), em São João do Triunfo, na região Sudeste do Estado. A principal suspeita, uma mulher de 44 anos, foi presa pela PMPR no sábado (6), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

Durante a ação, as equipes policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Foram apreendidos celulares e documentos, que serão encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento das investigações.

Segundo o delegado da PCPR Mateus Santarelli, as investigações apuram um esquema de venda de falsa aposentadoria praticado em duas etapas. Inicialmente, uma funcionária do sistema de saúde ficava responsável por selecionar as vítimas, dando preferência para aquelas com baixa instrução.

Em um segundo momento, após a triagem, as vítimas eram atendidas pela mulher, de 44, que se apresentava como advogada e cobrava valores em dinheiro sob o pretexto de que estas seriam aposentadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mesmo ciente da impossibilidade de recebimento do benefício.

“Cabe salientar que as reuniões com as vítimas ocorriam em um estabelecimento comercial do município e quando as vítimas não possuíam dinheiro em espécie, o proprietário do estabelecimento fornecia uma máquina de cartão, ou seja, também participava da ação criminosa”, afirma Santarelli

No sábado (6), a mulher, de 44, foi presa pela Polícia Militar. Ela possui em seu desfavor 76 boletins de ocorrência envolvendo, principalmente, a prática de fraudes.

As diligências continuam a fim esclarecer os fatos e identificar demais envolvidos na prática criminosa.

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia, ou (42) 3447-1263, diretamente à equipe de investigação.

