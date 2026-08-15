Granizo com pedras gigantes deixa mais de mil pessoas afetadas

No balanço divulgado na manhã deste sábado (15), cerca de mil pessoas aparecem entre as afetadas pelos temporais com granizo que atingiram municípios do Centro-Sul do Paraná entre a tarde e a noite de sexta-feira (14). Marquinho concentra os maiores danos, enquanto ocorrências também foram registradas em Boa Ventura de São Roque, Santa Maria do Oeste, Pitanga e outras cidades da região.

Em Marquinho, mais de 200 famílias foram atingidas e as aulas chegaram a ser suspensas em razão dos estragos provocados pela tempestade. Levantamentos iniciais feitos ainda durante a noite indicavam ao menos 150 residências com telhados danificados ou destruídos na região, principalmente em Marquinho, Santa Maria do Oeste e Boa Ventura de São Roque. As equipes da Defesa Civil seguiram durante a madrugada no atendimento aos moradores e na avaliação dos prejuízos.

A instabilidade não terminou com a passagem das tempestades mais severas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva persistiu durante a madrugada deste sábado na metade sudeste do estado, acompanhada por fortes tempestades em alguns pontos. Desde a madrugada de sexta-feira até as 4h deste sábado, alguns pluviômetros já registravam acumulados superiores a 50 milímetros.

Granizo atingiu várias cidades na sexta-feira

A sequência mais intensa de temporais começou no fim da tarde e início da noite de sexta-feira. Pedras de granizo de grande tamanho foram registradas em Santa Maria do Oeste, Boa Ventura de São Roque e Marquinho, além de ocorrências em localidades de Prudentópolis, Pitanga e na região de Guarapuava.

Por volta das 18h, os radares do Simepar já identificavam tempestades severas entre o Oeste e o Centro do Paraná, com alta probabilidade de granizo. Mais tarde, uma sequência de áreas de instabilidade avançou pela região do Vale do Ivaí, especialmente nas proximidades de Pitanga, Reserva e Imbaú, com chuva forte, raios e condições favoráveis para novas precipitações de gelo.

Antes dos temporais, os meteorologistas já alertavam para a combinação de grande quantidade de umidade e condições atmosféricas favoráveis à formação de tempestades localmente severas. A Defesa Civil foi mobilizada para auxiliar os municípios atingidos e prestar atendimento às famílias afetadas.

A instabilidade ainda exige atenção neste sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém áreas do Centro-Sul do Paraná sob alerta de tempestade, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e nova ocorrência de granizo.



