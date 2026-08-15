Quaresma de São Miguel Arcanjo: confira a novena para rezar durante o período

Conhecido como o grande defensor da fé, São Miguel Arcanjo ocupa um lugar especial na tradição católica. Seu nome vem do hebraico Mi-ka-El, que significa “Quem é como Deus?”, e expressa uma profissão de fé na soberania divina. Nas Escrituras e na tradição da Igreja, Miguel é apresentado como um arcanjo associado à defesa do povo de Deus e à luta contra o mal.

A devoção a São Miguel também está ligada a momentos de oração, penitência e busca pela proteção divina. Foi nesse contexto que São Francisco de Assis, conhecido por sua profunda devoção aos anjos, passou a dedicar um período de quarenta dias à oração e à penitência em honra do arcanjo. A prática deu origem à tradição conhecida como Quaresma de São Miguel Arcanjo.

Tradicionalmente, ela é realizada de 15 de agosto a 29 de setembro, data em que a Igreja celebra os Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Durante esse período, os fiéis são convidados a intensificar a oração e a viver um tempo de preparação espiritual, apresentando a Deus suas súplicas e intenções.

Para acompanhar esse período de oração, também é possível rezar a novena com nove intenções dedicadas a São Miguel Arcanjo. Cada dia apresenta um pedido específico, envolvendo temas como o amor a Deus, a proteção espiritual, a defesa da Igreja, a paz, a saúde e a proteção da família.

A seguir, veja como rezar a novena durante a Quaresma de São Miguel Arcanjo!

Oração inicial

Para todos os dias:

Fazer o sinal da cruz.

Invocação inicial: Oh! Deus, vinde em meu auxílio.

Resposta: Senhor, apressai-Vos em me socorrer.

Intenções para cada dia

Primeiro dia: amor a Deus

Nós vos pedimos, oh, São Miguel, em união com os santos Serafins, de acender em nossos corações o Santo Amor de Deus, e de nos dar o desprezo e o desgosto pelos falsos prazeres do mundo.

Segundo dia: proteção contra o mal

Nós vos pedimos humildemente, oh, Príncipe da Jerusalém Celeste e Chefe dos Querubins, de vos lembrar de nós, sobretudo quando formos assaltados pelas sugestões do inimigo infernal. Vitoriosos de satanás, pelo nosso socorro, fazei de nós um sacrifício oferecido ao Senhor.

Terceiro dia: proteção espiritual e saúde

Nós vos suplicamos devotamente, oh, Glorioso Campeão do Paraíso e Chefe dos Tronos, de jamais permitir que nós, vossos fiéis, sejamos oprimidos pelos espíritos maus do inferno e pelas enfermidades.

Quarto dia: proteção da Igreja

Prostrados humildemente diante de vós, nós vos rogamos, oh, Grande Ministro de Deus, em união com as Dominações, de defender a Cristandade, em todas as ocasiões, e em particular o Soberano Pontífice, aumentando sua felicidade, assim como as graças que lhe são concedidas nesta vida e a glória na outra.

Quinto dia: proteção e paz

Nós vos rogamos, oh, Santo Arcanjo, em união com as Virtudes, de livrar vossos servos das mãos de seus inimigos, conhecidos e desconhecidos, dos falsos testemunhos, das discórdias, de libertar a nossa Pátria e, em particular, nossa cidade da fome, das epidemias, da guerra, dos tumultos, terremotos e tempestades, que o dragão infernal tem o costume de suscitar para nos prejudicar.

A oração do sexto dia é dedicada aos pedidos por provisão, fecundidade da terra e paz (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Sexto dia: paz e concórdia

Nós vos conjuramos, oh, Chefe das Milícias Angélicas, e vos rogamos juntamente com as Potestades, de prover às nossas necessidades, às de nossa cidade, dando fecundidade à terra, concórdia e paz aos chefes cristãos.

Sétimo dia: saúde do corpo e da alma

Nós vos pedimos, oh, Primaz dos Arcanjos, em união com os Principados, de vos dignar nos livrar, a nós vossos servos, assim como o nosso país e a nossa cidade, das enfermidades corporais e, sobretudo, espirituais.

Oitavo dia: proteção na hora da morte

Nós vos pedimos, oh, São Miguel, em união com o Coro dos Anjos, de cuidar de nós nesta vida, e, no momento da morte, de nos assistir na hora da nossa agonia, sobretudo, no instante de entregar a alma, a fim de que, vencedores de satanás, possamos usufruir convosco da bondade Divina, no santo Paraíso.

Nono dia: proteção da família e salvação

Enfim, nós vos rogamos, oh, Glorioso Chefe, defensor da Igreja militante e triunfante, de vos dignar, juntamente com os Coros dos Anjos, de nos guardar e defender vossos fiéis, as nossas famílias e aqueles que se recomendaram às nossas orações, a fim de que, levando com o vosso socorro uma vida pura, possamos eternamente usufruir da contemplação de Deus, convosco e com todos os Santos Anjos.

Orações finais

Oh! Deus todo poderoso e eterno, que para a salvação do gênero humano enviastes, milagrosamente, a Vossa Igreja o Vosso Gloriosíssimo Príncipe, o Arcanjo São Miguel, concedei-nos o seu socorro salutar e a sua ajuda eficaz contra todos os nossos inimigos, a fim de que, em nossa partida deste mundo, obtenhamos de comparecer à presença de Vossa Divina e Santa Majestade.

Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no dia do Juízo.

Em seguida, reza-se: Um Pai-Nosso a São Miguel, um Pai-Nosso a São Gabriel, um Pai-Nosso a São Rafael e um Pai-Nosso ao nosso Anjo da Guarda.