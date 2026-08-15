Petrobras encontra petróleo em águas profundas do Amapá

A Petrobras identificou a presença de hidrocarbonetos em um poço exploratório no bloco FZA-M-59, em águas profundas do Amapá, na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14). Os hidrocarbonetos são obtidos principalmente do petróleo e do gás natural, servindo como matéria-prima para combustíveis, plásticos e borrachas.

As informações são da Agência Brasil.

O poço Morpho está localizado a cerca de 175 km da costa do Amapá, em lâmina d’água de 2.886 metros. A presença de hidrocarbonetos foi constatada por meio de perfis elétricos e indicativos em rocha.

As operações de perfuração continuam em andamento para avaliar o potencial da área. A Petrobras é a única operadora do bloco e detém 100% de participação.

O bloco foi adquirido na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 2013, sob o regime de concessão. A exploração faz parte da estratégia da estatal de recompor as reservas de petróleo e gás em áreas de fronteira.