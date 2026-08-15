Economia

Petrobras encontra petróleo em águas profundas do Amapá

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/08/26 06h07
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras identificou a presença de hidrocarbonetos em um poço exploratório no bloco FZA-M-59, em águas profundas do Amapá, na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14). Os hidrocarbonetos são obtidos principalmente do petróleo e do gás natural, servindo como matéria-prima para combustíveis, plásticos e borrachas.

As informações são da Agência Brasil.

O poço Morpho está localizado a cerca de 175 km da costa do Amapá, em lâmina d’água de 2.886 metros. A presença de hidrocarbonetos foi constatada por meio de perfis elétricos e indicativos em rocha.

As operações de perfuração continuam em andamento para avaliar o potencial da área. A Petrobras é a única operadora do bloco e detém 100% de participação.

O bloco foi adquirido na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 2013, sob o regime de concessão. A exploração faz parte da estratégia da estatal de recompor as reservas de petróleo e gás em áreas de fronteira.

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