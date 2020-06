O governo do Paraná instala nesta sexta-feira (26) um comitê para planejar a voltas às aulas no estado. A comissão será composta pelas secretarias de Educação, Casa Civil e Planejamento. A ideia é montar um plano único para o retorno dos alunos em todo Paraná. As aulas estão suspensas desde 16 de março por conta da pandemia do coronavírus.

Ainda sem data prevista, a ideia é que as aulas sejam retomadas em duas etapas, seguindo modelos de outros países. Uma delas com turmas menores, para manter o distanciamento entre os estudantes, e a outra de um retorno híbrido, mesclando aulas presenciais e não presenciais.

“A data de retorno é uma decisão que está muito focada na área da saúde, que vai orientar quando as aulas presenciais poderão ser retomadas. Já o comitê vai nos ajudar a definir como isso será feito, os protocolos a serem adotados na alimentação e no transporte, por exemplo, que são momentos de maior aglomeração, e os melhores modelos para as aulas”, explicou o secretário da Casa Civil, Guto Silva.

Em São Paulo, apesar do aumento de casos de covid-19, o governo estadual já anunciou o retorno presencial de toda a rede de ensino, tanto pública como privada, para o dia 8 de setembro.

Alunos migram para rede pública

As escolas vão precisar se adequar aos novos padrões de distanciamento que serão implementados pelo comitê. Uma das preocupações é com o aumento de alunos, já que segundo o governo estadual, 8.523 alunos migraram do ensino particular para o público.

“Se de fato esses alunos permanecerem no ensino público após a pandemia, vamos ter que fazer um novo redimensionamento de salas de aula, professores, funcionários e, claro, do orçamento da educação”, acrescentou o chefe da Casa Civil.

