Gleisi Hoffmann confirma pré-candidatura ao Senado pelo Paraná

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) confirmou a pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. Ela já ocupou o cargo após vencer a eleição de 2010, mas se licenciou para assumir a Casa Civil entre 2011 e 2014, no governo Dilma Rousseff.

Desde 2025, Gleisi está à frente da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, responsável pela articulação política do governo federal. Agora, deixa a função para disputar uma vaga no Congresso Nacional.

“O Paraná precisa de vozes firmes na sua defesa no Senado, e o Brasil precisa proteger a democracia diante do extremismo. Meu compromisso é com a reconstrução liderada pelo presidente Lula”, afirmou a pré-candidata à Tribuna.

Entre as defesas confirmadas por Hoffmann associada as pautas de Lula, a deputada firmou que irá atuar para fortalecer políticas públicas como os programas Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular e Pé de Meia. “Essa pré-candidatura ao Senado também nasce para fortalecer a defesa das mulheres, com ações concretas contra a violência e pela igualdade de direitos”, concluiu.

No cenário estadual, com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a base governista aposta no deputado estadual Requião Filho (PDT) para o governo do Paraná. Gleisi Hoffmann avalia a ligação como uma frente progressista. “Requião Filho está preparado para esse desafio: tem trajetória, propostas e está percorrendo o Paraná. Temos todas as condições de fazer uma campanha vitoriosa”, concluiu.

Requião Filho disputará com os pré-candidatos Sergio Moro (PL), Rafael Greca (MDB) e Sandro Alex (PSD). Na corrida pelo Senado, a Gleisi Hoffmann deve enfrentar nomes como Alvaro Dias (MDB), Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos), Cristina Graeml (PSD) e Luiz Carlos Hauly (Podemos).