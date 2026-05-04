Acidente Aéreo

Avião cai e atinge prédio instantes após decolagem em Minas Gerais

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 04/05/26 12h59
Imagem mostra um avião de pequeno porte acidentado ao lado de um prédio,
A aeronave perdeu altitude instantes após a decolagem e atingiu o edifício em Belo Horizonte. Foto: Reprodução/Rede Globo/Cleiner Morais.

Um avião de pequeno porte caiu e colidiu contra um prédio instantes após decolar do Aeroporto da Pampulha, na capital mineira. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (04/05).

A aeronave perdeu altitude instantes após a decolagem e atingiu o edifício.

Imagens divulgadas pela Rede Globo logo após a ocorrência mostram os destroços da aeronave caídos ao lado da estrutura do edifício. Equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, foram rapidamente acionadas para atender à ocorrência e isolar o perímetro.

Segundo os Bombeiros, além do piloto, o avião levava três passageiros.

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