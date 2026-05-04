Avião cai e atinge prédio instantes após decolagem em Minas Gerais

Um avião de pequeno porte caiu e colidiu contra um prédio instantes após decolar do Aeroporto da Pampulha, na capital mineira. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (04/05).

A aeronave perdeu altitude instantes após a decolagem e atingiu o edifício.

Imagens divulgadas pela Rede Globo logo após a ocorrência mostram os destroços da aeronave caídos ao lado da estrutura do edifício. Equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, foram rapidamente acionadas para atender à ocorrência e isolar o perímetro.

Segundo os Bombeiros, além do piloto, o avião levava três passageiros.