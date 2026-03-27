Gigante do trigo inaugura fábrica de R$ 300 milhões no Paraná

Foi inaugurado em Londrina, no Norte do Paraná, um novo complexo industrial da J.Macêdo, que representa um marco para o desenvolvimento econômico da região. A indústria é dona das marcas Dona Benta, Sol e Petybom. Com um investimento de R$ 300 milhões, a planta tem capacidade para processar mais de 200 mil toneladas de trigo por ano, consolidando a posição da cidade como polo industrial em expansão.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, presente na cerimônia de inauguração, destacou o momento positivo da economia paranaense. “Isso é motivo de muita alegria porque nós fizemos três inaugurações de novas indústrias só hoje”, afirmou o governador, ressaltando o crescimento do emprego formal no estado.

A nova unidade da J.Macêdo, instalada em uma área de 276 mil metros quadrados, conta com tecnologias de ponta e alto nível de automação. Com cerca de 200 colaboradores, a planta inclui um moinho de trigo com capacidade para processar 660 toneladas diárias, silos para armazenar até 42 mil toneladas de grãos e um Centro de Distribuição estratégico para as regiões Sul e Sudeste.

Irineu José Pedrollo, diretor-presidente da J.Macêdo, enfatizou o compromisso da empresa com práticas sustentáveis: “Temos aqui os fornecedores mais conceituados disponíveis no mundo em tecnologia de moagem, incorporando o que existe de melhor, tanto na qualidade do produto, com a segurança para as pessoas que operam, quanto no nível elevado de automação, na eficiência energética e no baixíssimo impacto ambiental.”

A instalação da J.Macêdo marca o início da nova Cidade Industrial de Londrina, um projeto apoiado pelo Governo do Estado. O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, ressaltou a importância da industrialização para o município: “Londrina é a garantia do futuro, com emprego e renda na veia, auxiliando também as cidades do entorno com novas oportunidades.”

O prefeito Tiago Amaral destacou o compromisso da J.Macêdo com Londrina, onde está presente há mais de 50 anos, e as perspectivas de expansão futura. “Hoje é a primeira etapa da expansão, mas o projeto compreende uma segunda etapa do moinho e, na sequência, as fábricas de massas, biscoito e uma estrutura de tecnologia muito forte que está vindo para cá”, comentou o prefeito.

A chegada deste empreendimento reforça a posição do Paraná como segundo maior produtor de trigo do Brasil, com uma área cultivada de 1,1 milhão de hectares e produção de 2,3 milhões de toneladas. Londrina, especificamente, é a segunda maior produtora do estado, com 57 mil toneladas e um Valor Bruto de Produção de R$ 71,2 milhões.

A J.Macêdo, fundada em 1939 no Ceará, é uma das líderes no setor alimentício brasileiro, conhecida por marcas como Dona Benta, Sol e Petybon. Com a nova fábrica em Londrina, a empresa fortalece sua presença no Sul do país e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico e sustentável da região.