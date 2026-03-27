Por que o governo zerou a tarifa de importação de 191 produtos?

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O governo federal decidiu zerar a tarifa de importação de cerca de 200 produtos, incluindo máquinas, equipamentos industriais e itens de informática, por um período de quatro meses. A medida foi anunciada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior e busca reduzir custos para a indústria e garantir o abastecimento de itens que não têm produção nacional equivalente.

Por que o governo decidiu zerar essas tarifas?

A decisão atende pedidos de empresas que alegaram falta de produção nacional ou oferta insuficiente no mercado brasileiro. O objetivo é reduzir custos de produção, evitar pressões inflacionárias e garantir que a indústria tenha acesso aos insumos necessários. A medida também corrige parte do aumento de tarifas aplicado em fevereiro sobre mais de 1.200 produtos eletrônicos.

Quais produtos foram beneficiados pela redução?

Além dos 191 itens de capital e informática, a Camex zerou tarifas de medicamentos para diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia. Também foram incluídos insumos agrícolas como fungicidas e inseticidas, produtos para a indústria têxtil, nutrição hospitalar e até lúpulo usado na fabricação de cerveja. No total, 970 produtos tiveram alíquota zerada na reunião.

Como funciona o processo de solicitação?

As empresas interessadas podem fazer pedidos ao governo até 30 de março, alegando ausência ou insuficiência de produção nacional. Cada solicitação passa por análise técnica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que tem até quatro meses para tomar uma decisão definitiva sobre cada caso apresentado.

O que é a tarifa antidumping aplicada pela Camex?

A Camex também aplicou sobretaxas antidumping por cinco anos sobre produtos da China, Estados Unidos e Canadá. Essa prática, regulamentada pela Organização Mundial do Comércio, acontece quando um país comprova que produtos estão sendo vendidos abaixo do custo de produção, prejudicando a indústria nacional. No caso do polietileno, a taxa foi mantida em níveis mais baixos para não encarecer embalagens e brinquedos.

Qual o impacto esperado para a economia?

O governo espera que a medida reduza custos de produção para a indústria nacional, evite gargalos no abastecimento e ajude a conter a inflação. A decisão reequilibra a política tarifária anterior, que havia aumentado impostos para estimular a produção nacional, mas gerou reclamações do setor produtivo que depende de insumos importados sem equivalentes fabricados no Brasil.