26ª Festa da Divina Misericórdia de Curitiba; veja programação

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Curitiba se prepara para receber milhares de fiéis e peregrinos durante a 26ª Festa Nacional da Divina Misericórdia. O evento, que acontecerá no Santuário Divina Misericórdia, um dos maiores centros de devoção cristã do Brasil, promete uma programação especial repleta de atividades para fortalecer a fé dos participantes.

A celebração terá início neste domingo (28/03), com a bênção dos ramos, e se estenderá até 12 de abril, data da tradicional festa. O Santuário, localizado na Estrada do Ganchinho, 570, no bairro Umbará, oferecerá uma variedade de eventos religiosos e culturais, incluindo missas, novenas, encenações teatrais e shows católicos.

Entre os destaques da programação estão:

Missas e novenas diárias

Encenação do Teatro da Paixão

Bênção de alimentos

Caminhada vocacional

Shows com artistas católicos como Gabrielly Cruz, Álvaro e Daniel, e as Irmãs do Beatbox

O ponto alto das celebrações ocorrerá entre os dias 10 e 12 de abril. Na sexta-feira, 10, haverá missas, adoração e show com Gabrielly Cruz. No sábado, 11, a programação inclui a Hora da Misericórdia, apresentação teatral e show com Álvaro e Daniel.

No domingo, 12, dia da festa principal, as atividades começam às 6h com a Caminhada Vocacional. Ao longo do dia, diversas missas serão celebradas, com destaque para a Consagração das Famílias às 10h. O encerramento contará com show das Irmãs do Beatbox e missa final às 19h.

Significado e importância da celebração

A Festa Nacional da Divina Misericórdia, promovida pelo Santuário em parceria com a Congregação dos Padres Marianos, ganhou ainda mais relevância após o decreto do Papa João Paulo II no ano 2000, estabelecendo o segundo domingo de Páscoa como o Domingo da Divina Misericórdia.

O evento tem como objetivo principal proporcionar aos fiéis uma experiência profunda do amor de Deus e da mensagem da Misericórdia. A festa se tornou um momento importante no calendário religioso de Curitiba e atrai devotos de diversas partes do país.

Para participar e obter mais informações, os interessados podem acessar as redes sociais do Santuário Divina Misericórdia ou visitar o local, situado na Estrada do Ganchinho, 570, Umbará, Curitiba. A programação completa está disponível para consulta, permitindo que os fiéis planejem sua participação neste importante evento de fé e devoção.

O Santuário Divina Misericórdia fica na Estrada do Ganchinho, 570 – Umbará – Curitiba.

Veja a programação completa

28 de março – sábado

19h: Missa com bênção dos ramos

29 de março – Domingo de Ramos

7h, 10h, 15h e 19h: Santa Missa com bênção dos ramos

8h30: Missa com bênção dos ramos, na Capela São Carlos Borromeu

02 de abril – Quinta-feira Santa

20h: Missa de Lava–pés, Última Ceia e Transladação do Santíssimo Sacramento

21h30 – 0h: Adoração

03 a 12 de abril

03 de abril – Sexta-Feira Santa

7h – 12h: Adoração

14h: Via Sacra com saída da Capela São Carlos Borromeu em direção ao Santuário – com Bênção das Cruzes

15h: Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo

19h: Primeiro dia da Novena à Divina Misericórdia

19h30: Encenação do Teatro da Paixão (ENTRADA 1KG DE ALIMENTO)

04 de abril – Sábado Santo

15h: Bênção dos alimentos

19h: Segundo dia da novena à Divina Misericórdia

20h: Celebração da Vigília Pascal (trazer velas e recipientes para colocar água benta)

05 de abril – Domingo de Páscoa

7h, 10h e 15h: Missa

8h30: Missa na Capela São Carlos Borromeu

19h: Missa e terceiro dia da Novena à Divina Misericórdia

06 de abril – Segunda-Feira

15h: Hora da Misericórdia

19h: Missa e quarto dia da Novena à Divina Misericórdia – Pe. Francisco Pio, SDM

07 de abril – Terça-Feira

15h: Hora da Misericórdia

19h: Missa, quinto dia da Novena à Divina Misericórdia e Grupo de oração – Pe. Rodrigo Natal

08 de abril – Quarta-Feira

15h: Missa na Hora da Misericórdia

19h: Missa e sexto dia da Novena à Divina Misericórdia – Pe. Anderson Pitz

09 de abril – Quinta-Feira

15h: Hora da Misericórdia

19h: Missa e sétimo dia da Novena à Divina Misericórdia – Pe. Elinton

10 de abril – Sexta-Feira

07h: Missa (Santuário)

15h: Missa na Hora da Misericórdia

16h: Tarde da Misericórdia – Adoração

18h: Abertura praça de alimentação

19h: Missa e oitavo dia da Novena à Divina Misericórdia em preparação para a Festa – Pe. Clayton Munhoz

21h00: Show com Gabrielly Cruz e Adoração com Pe. Clayton Munhoz

11 de abril – Sábado

14h: Abertura praça de alimentação

15h: Hora da Misericórdia

15h30: Tarde da Misericórdia – Pe. Jairo Silva

17h45: Teatro: TEMPO DE FLORES (Comunidade Shalom)

19h: Missa e último dia Novena à Divina Misericórdia

21h: Show com Alvaro e Daniel

12 de abril – Domingo

06h: Caminhada Vocacional – Saída Paróquia São Jorge

06h: Missa (Santuário)

08h: Missa (Santuário)

09h15: Acolhida dos Devotos

10h: Missa com Consagração das Famílias, entronização e Bênção dos quadros de Jesus Misericordioso

13h: Tarde Oracional com Pe. Cleberson Evangelista

15h: Missa com Bênção dos quadros de Jesus Misericordioso;

17h: Show com Ir. Marisa e Ir. Marizele – As Irmãs do Beatbox (COPIOSA REDENÇÃO)

19h00: Missa de encerramento da Festa da Misericórdia