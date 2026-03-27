Fé e comemoração

26ª Festa da Divina Misericórdia de Curitiba; veja programação

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Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 27/03/26 07h24
Festa da Divina Misericórdia. Foto: Divulgação

Curitiba se prepara para receber milhares de fiéis e peregrinos durante a 26ª Festa Nacional da Divina Misericórdia. O evento, que acontecerá no Santuário Divina Misericórdia, um dos maiores centros de devoção cristã do Brasil, promete uma programação especial repleta de atividades para fortalecer a fé dos participantes.

A celebração terá início neste domingo (28/03), com a bênção dos ramos, e se estenderá até 12 de abril, data da tradicional festa. O Santuário, localizado na Estrada do Ganchinho, 570, no bairro Umbará, oferecerá uma variedade de eventos religiosos e culturais, incluindo missas, novenas, encenações teatrais e shows católicos.

Entre os destaques da programação estão:

  • Missas e novenas diárias
  • Encenação do Teatro da Paixão
  • Bênção de alimentos
  • Caminhada vocacional
  • Shows com artistas católicos como Gabrielly Cruz, Álvaro e Daniel, e as Irmãs do Beatbox

O ponto alto das celebrações ocorrerá entre os dias 10 e 12 de abril. Na sexta-feira, 10, haverá missas, adoração e show com Gabrielly Cruz. No sábado, 11, a programação inclui a Hora da Misericórdia, apresentação teatral e show com Álvaro e Daniel.

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No domingo, 12, dia da festa principal, as atividades começam às 6h com a Caminhada Vocacional. Ao longo do dia, diversas missas serão celebradas, com destaque para a Consagração das Famílias às 10h. O encerramento contará com show das Irmãs do Beatbox e missa final às 19h.

Significado e importância da celebração

A Festa Nacional da Divina Misericórdia, promovida pelo Santuário em parceria com a Congregação dos Padres Marianos, ganhou ainda mais relevância após o decreto do Papa João Paulo II no ano 2000, estabelecendo o segundo domingo de Páscoa como o Domingo da Divina Misericórdia.

O evento tem como objetivo principal proporcionar aos fiéis uma experiência profunda do amor de Deus e da mensagem da Misericórdia. A festa se tornou um momento importante no calendário religioso de Curitiba e atrai devotos de diversas partes do país.

Para participar e obter mais informações, os interessados podem acessar as redes sociais do Santuário Divina Misericórdia ou visitar o local, situado na Estrada do Ganchinho, 570, Umbará, Curitiba. A programação completa está disponível para consulta, permitindo que os fiéis planejem sua participação neste importante evento de fé e devoção.

O Santuário Divina Misericórdia fica na Estrada do Ganchinho, 570 – Umbará – Curitiba.

Veja a programação completa

28 de março – sábado

  • 19h: Missa com bênção dos ramos

29 de março – Domingo de Ramos

  • 7h, 10h, 15h e 19h: Santa Missa com bênção dos ramos
  • 8h30: Missa com bênção dos ramos, na Capela São Carlos Borromeu

02 de abril – Quinta-feira Santa

  • 20h: Missa de Lava–pés, Última Ceia e Transladação do Santíssimo Sacramento
  • 21h30 – 0h: Adoração

03 a 12 de abril

  • 03 de abril – Sexta-Feira Santa
  • 7h – 12h: Adoração
  • 14h: Via Sacra com saída da Capela São Carlos Borromeu em direção ao Santuário – com Bênção das Cruzes
  • 15h: Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo
  • 19h: Primeiro dia da Novena à Divina Misericórdia
  • 19h30: Encenação do Teatro da Paixão (ENTRADA 1KG DE ALIMENTO)

04 de abril – Sábado Santo

  • 15h: Bênção dos alimentos
  • 19h: Segundo dia da novena à Divina Misericórdia
  • 20h: Celebração da Vigília Pascal (trazer velas e recipientes para colocar água benta)

05 de abril – Domingo de Páscoa

  • 7h, 10h e 15h: Missa
  • 8h30: Missa na Capela São Carlos Borromeu
  • 19h: Missa e terceiro dia da Novena à Divina Misericórdia

06 de abril – Segunda-Feira

  • 15h: Hora da Misericórdia
  • 19h: Missa e quarto dia da Novena à Divina Misericórdia – Pe. Francisco Pio, SDM

07 de abril – Terça-Feira

  • 15h: Hora da Misericórdia
  • 19h: Missa, quinto dia da Novena à Divina Misericórdia e Grupo de oração – Pe. Rodrigo Natal

08 de abril – Quarta-Feira

  • 15h: Missa na Hora da Misericórdia
  • 19h: Missa e sexto dia da Novena à Divina Misericórdia – Pe. Anderson Pitz

09 de abril – Quinta-Feira

  • 15h: Hora da Misericórdia
  • 19h: Missa e sétimo dia da Novena à Divina Misericórdia – Pe. Elinton

10 de abril – Sexta-Feira

  • 07h: Missa (Santuário)
  • 15h: Missa na Hora da Misericórdia
  • 16h: Tarde da Misericórdia – Adoração
  • 18h: Abertura praça de alimentação
  • 19h: Missa e oitavo dia da Novena à Divina Misericórdia em preparação para a Festa – Pe. Clayton Munhoz
  • 21h00: Show com Gabrielly Cruz e Adoração com Pe. Clayton Munhoz

11 de abril – Sábado

  • 14h: Abertura praça de alimentação
  • 15h: Hora da Misericórdia
  • 15h30: Tarde da Misericórdia – Pe. Jairo Silva
  • 17h45: Teatro: TEMPO DE FLORES (Comunidade Shalom)
  • 19h: Missa e último dia Novena à Divina Misericórdia
  • 21h: Show com Alvaro e Daniel

12 de abril – Domingo

  • 06h: Caminhada Vocacional – Saída Paróquia São Jorge
  • 06h: Missa (Santuário)
  • 08h: Missa (Santuário)
  • 09h15: Acolhida dos Devotos
  • 10h: Missa com Consagração das Famílias, entronização e Bênção dos quadros de Jesus Misericordioso
  • 13h: Tarde Oracional com Pe. Cleberson Evangelista
  • 15h: Missa com Bênção dos quadros de Jesus Misericordioso;
  • 17h: Show com Ir. Marisa e Ir. Marizele – As Irmãs do Beatbox (COPIOSA REDENÇÃO)
  • 19h00: Missa de encerramento da Festa da Misericórdia
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