Gigante do frango investe R$ 120 milhões em fazenda de tilápia no Paraná

Uma das maiores produtoras de carne de frango do Brasil está ampliando seus investimentos no Paraná. A GTF, dona da marca Canção, anunciou aporte de R$ 120 milhões na construção de uma fazenda de tilápia em Terra Rica, no noroeste do Estado.

Quando o projeto estiver concluído, a empresa pretende elevar a produção diária de cerca de 14 mil para 100 mil peixes, um crescimento de mais de sete vezes, colocando a operação entre as três maiores do país.

O anúncio sai do papel mesmo diante de algumas incertezas na produção de tilápias, como questões regulatórias, a discussão sobre espécies invasoras, as tarifas impostas pelos Estados Unidos e a alta de insumos.

O empreendimento será desenvolvido ao longo dos próximos cinco anos e reforça a liderança do Paraná na produção nacional de tilápia, espécie que mais cresce em consumo e produção no Brasil. A companhia também planeja, futuramente, construir um frigorífico exclusivo para o processamento do pescado.

Fazenda de tilápia

A nova fazenda de tilápia já conta com cerca de 80 a 90 hectares de lâmina d’água em operação. A meta é ampliar essa área para 200 hectares até a conclusão do projeto, aumentando gradativamente a capacidade de produção.

Segundo o CEO da GTF, Rafael Tortola, a empresa enxerga na tilápia um potencial semelhante ao do frango.

“Acreditamos que a tilápia é o frango d’água. É uma proteína acessível, de crescimento rápido, com forte aceitação no mercado interno, já que é uma proteína barata e que o brasileiro gosta.”

Paraná lidera produção nacional

O investimento acompanha a expansão da tilapicultura no país. De acordo com o Anuário 2025 da Peixe BR, o Brasil produziu 662,2 mil toneladas de tilápia em 2024, crescimento de 132% em relação a 2015, quando foram registradas 285 mil toneladas.

O consumo também avançou. Na última década, o consumo per capita praticamente dobrou, passando de 1,47 kg para 2,84 kg por habitante, impulsionado pela procura por proteínas consideradas mais saudáveis e pela popularização do filé de tilápia.

Nesse cenário, o Paraná ocupa posição de destaque, liderando a produção nacional, à frente de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Presença no mercado de pescados

Conhecida principalmente pela produção de frango, a GTF está entre as seis maiores empresas do setor no Brasil e figura entre as dez maiores exportadoras da proteína. Além da marca Canção, bastante presente nos supermercados paranaenses, a companhia também atua com a Lorenz, maior esmagadora de mandioca do país.

Hoje, aproximadamente 85% do faturamento da empresa vem do segmento de frango, enquanto a tilápia representa cerca de 5%. A estratégia é ampliar a participação do pescado com a fazenda de tilápia e controlar toda a cadeia produtiva, desde a criação dos peixes até o processamento industrial.

Além das proteínas de frango e tilápia, a empresa também produz alimentos industrializados como polenta, batata frita, mandioca, pão de queijo e produtos empanados.