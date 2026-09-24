Empregos

Gigante das bebidas abre mais de 400 vagas temporárias no Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 24/09/26 18h03
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As vagas temporárias são para os próximos seis meses no Paraná. Foto: Aniele Nascimento / Gazeta do Povo / Arquivo

A Coca-Cola FEMSA Brasil, fabricante do Sistema Coca-Cola, anunciou a abertura de mais de 400 vagas de emprego para os próximos seis meses no Paraná. A medida está relacionada à chegada do verão e ao aumento do consumo dos produtos nesse período de fim de ano.

As vagas temporárias abrangem as áreas de administração e finanças, comercial, operações e manufatura nas fábricas e centros de distribuição da empresa. Alguns dos cargos são: ajudantes operacionais, motoristas entregadores, auxiliares de entregas, operadores de máquinas, promotores e vendedores.

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As oportunidades estão disponíveis em cidades como Curitiba, Maringá, Araucária, Cambé, Cascavel, Campo Mourão, Cianorte, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco, Ponta Grossa, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Para consultar as vagas e realizar candidaturas, clique aqui.

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