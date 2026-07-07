Massa de ar frio avança e Paraná entra em alerta de perigo potencial para Geada

Uma nova massa de ar frio e seco avança pelo Sul do Brasil nesta terça-feira (07), provocando uma queda acentuada nas temperaturas em todo o Paraná. O amanhecer já foi gelado especialmente nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sul, e o resfriamento avança ao longo do dia para as demais áreas paranaenses, atingindo o centro e grande parte do noroeste. Há um grande alerta de geada no Simepar e também do Inmet para o estado.

Em Curitiba, a previsão para esta terça-feira indica temperatura mínima de 8°C e máxima que não deve passar dos 17°C, sem risco de chuva. O grande destaque meteorológico é o frio intenso que está a caminho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de geada de grau “Perigo Potencial” (amarelo) para toda a metade sul do Paraná. O aviso começa à meia-noite de quarta-feira (08) e vai até as 9h do mesmo dia, com previsão de temperaturas mínimas de até 3°C e risco leve de perda de plantações.

Retorno do sol após chuviscos na capital e praias

Segundo o Simepar, o sistema frontal que atuava na região desloca-se para o oceano nesta terça-feira. Entre a madrugada e o período da manhã, ainda houve muita presença de nuvens com registros de chuvas fracas e chuviscos ocasionais entre os Campos Gerais e o Leste do estado.

O meteorologista Lizandro Jacobsen informou que alguns municípios dos Campos Gerais e setores entre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o Litoral registraram pancadas moderadas de chuva há pouco tempo, mas a precipitação enfraqueceu, passando a ser fraca entre a capital e as praias. A tendência é de melhora nas condições do tempo a partir da tarde, com o retorno do sol nesses setores. Nas demais regiões paranaenses, o sol predomina desde as primeiras horas do dia.