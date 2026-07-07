Álvaro Dias lidera cenário em que disputa vaga no Senado pelo Paraná

O Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (7) um levantamento com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Duas cadeiras estão em disputa neste ano. O instituto fez três cenários estimulados e nos três há uma disputa acirrada pelas duas vagas. No primeiro cenário, Alvaro Dias (MDB) chega a se destacar em relação aos demais pré-candidatos.

Nos outros dois cenários, sem a presença de Alvaro Dias, quatro pré-candidatos dividem os votos: Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT) e Deltan Dallagnol (Novo).

Na pergunta sobre em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum, Gleisi é a mais citada.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes). O resultado de cada cenário é o consolidado do primeiro e segundo votos.

Alvaro Dias lidera primeiro cenário estimulado, com segunda vaga indefinida

Alvaro Dias (MDB): 39,7%

Gleisi Hoffmann (PT): 25,9%

Deltan Dallagnol (Novo): 25,2%

Alexandre Curi (Republicanos): 23,5%

Filipe Barros (PL): 22,9%

Coronel Hudson (PSD): 10,6%

Dr Rosinha (PT): 8,3%

Hauly (Podemos): 3,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,3%

Não sabe/Não opinou: 6,0%

No segundo cenário estimulado, quatro pré-candidatos brigam pelas duas cadeiras

Alexandre Curi (Republicanos): 30,2%

Gleisi Hoffmann (PT): 28,9%

Filipe Barros (PL): 27,8%

Deltan Dallagnol (Novo): 27,7%

Coronel Hudson (PSD): 15,0%

Dr Rosinha (PT): 12,5%

Hauly (Podemos): 5,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%

Não sabe/Não opinou: 6,7%

Situação se repete no terceiro cenário estimulado

Alexandre Curi (Republicanos): 31,2%

Filipe Barros (PL): 28,9%

Gleisi Hoffmann (PT): 28,7%

Deltan Dallagnol (Novo): 28,1%

Cristina Graeml (PSD): 13,2%

Dr Rosinha (PT): 12,5%

Hauly (Podemos): 5,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,5%

Não sabe/Não opinou: 6,9%

Na pesquisa espontânea, maioria ainda não sabe em quem votar

Deltan Dallagnol (Novo): 4,2%

Gleisi Hoffmann (PT): 2,8%

Alvaro Dias (MDB): 2,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 1,8%

Filipe Barros (PL): 1,7%

Ratinho Junior (PSD)*: 0,9%

Cristina Graeml (PSD): 0,5%

Dr Rosinha (PT): 0,1%

Outros nomes citados: 0,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,7%

Não sabe/Não opinou: 79,6%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um pré-candidato.

Gleisi Hoffmann (PT): 42,1%

Alvaro Dias (MDB): 12,7%

Deltan Dallagnol (Novo): 11,9%

Dr Rosinha (PT): 11,2%

Coronel Hudson (PSD): 8,9%

Cristina Graeml (PSD): 8,1%

Filipe Barros (PL): 7,4%

Alexandre Curi (Republicanos): 7,3%

Hauly (Podemos): 6,3%

Poderia votar em todos: 8,6%

Não sabe/Não opinou: 11,7%

https://8a7c1908af9dc14bf3e10f5ac597b87e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-01166/2026.