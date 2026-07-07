Álvaro Dias lidera cenário em que disputa vaga no Senado pelo Paraná

O Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (7) um levantamento com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Duas cadeiras estão em disputa neste ano. O instituto fez três cenários estimulados e nos três há uma disputa acirrada pelas duas vagas. No primeiro cenário, Alvaro Dias (MDB) chega a se destacar em relação aos demais pré-candidatos.
Nos outros dois cenários, sem a presença de Alvaro Dias, quatro pré-candidatos dividem os votos: Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT) e Deltan Dallagnol (Novo).
Na pergunta sobre em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum, Gleisi é a mais citada.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes). O resultado de cada cenário é o consolidado do primeiro e segundo votos.
Alvaro Dias lidera primeiro cenário estimulado, com segunda vaga indefinida
- Alvaro Dias (MDB): 39,7%
- Gleisi Hoffmann (PT): 25,9%
- Deltan Dallagnol (Novo): 25,2%
- Alexandre Curi (Republicanos): 23,5%
- Filipe Barros (PL): 22,9%
- Coronel Hudson (PSD): 10,6%
- Dr Rosinha (PT): 8,3%
- Hauly (Podemos): 3,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7,3%
- Não sabe/Não opinou: 6,0%
No segundo cenário estimulado, quatro pré-candidatos brigam pelas duas cadeiras
- Alexandre Curi (Republicanos): 30,2%
- Gleisi Hoffmann (PT): 28,9%
- Filipe Barros (PL): 27,8%
- Deltan Dallagnol (Novo): 27,7%
- Coronel Hudson (PSD): 15,0%
- Dr Rosinha (PT): 12,5%
- Hauly (Podemos): 5,1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%
- Não sabe/Não opinou: 6,7%
Situação se repete no terceiro cenário estimulado
- Alexandre Curi (Republicanos): 31,2%
- Filipe Barros (PL): 28,9%
- Gleisi Hoffmann (PT): 28,7%
- Deltan Dallagnol (Novo): 28,1%
- Cristina Graeml (PSD): 13,2%
- Dr Rosinha (PT): 12,5%
- Hauly (Podemos): 5,6%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8,5%
- Não sabe/Não opinou: 6,9%
Na pesquisa espontânea, maioria ainda não sabe em quem votar
- Deltan Dallagnol (Novo): 4,2%
- Gleisi Hoffmann (PT): 2,8%
- Alvaro Dias (MDB): 2,1%
- Alexandre Curi (Republicanos): 1,8%
- Filipe Barros (PL): 1,7%
- Ratinho Junior (PSD)*: 0,9%
- Cristina Graeml (PSD): 0,5%
- Dr Rosinha (PT): 0,1%
- Outros nomes citados: 0,5%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,7%
- Não sabe/Não opinou: 79,6%
Rejeição para senador pelo Paraná
O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um pré-candidato.
- Gleisi Hoffmann (PT): 42,1%
- Alvaro Dias (MDB): 12,7%
- Deltan Dallagnol (Novo): 11,9%
- Dr Rosinha (PT): 11,2%
- Coronel Hudson (PSD): 8,9%
- Cristina Graeml (PSD): 8,1%
- Filipe Barros (PL): 7,4%
- Alexandre Curi (Republicanos): 7,3%
- Hauly (Podemos): 6,3%
- Poderia votar em todos: 8,6%
- Não sabe/Não opinou: 11,7%
Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-01166/2026.