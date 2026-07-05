Geada, chuva e baixa umidade: quatro alertas colocam o Paraná em atenção 

Entre terça-feira (7) e quarta-feira (8), o Paraná estará sob quatro alertas amarelos de perigo potencial emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos indicam risco de queda acentuada de temperatura, geadas, chuvas intensas e baixa umidade relativa do ar, conforme a região do estado.

A mudança no tempo ocorre com a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical que se forma na altura da Argentina. Na sequência, uma nova massa de ar frio avança sobre o Sul do Brasil, provocando uma nova queda nas temperaturas e favorecendo a formação de geadas, principalmente nas regiões Sul e Centro-Sul do Paraná.

Na terça-feira, o Inmet alerta para uma queda de até 5 ºC nas temperaturas em relação à segunda-feira (6). O aviso abrange uma faixa que corta o estado entre Palotina e São Mateus do Sul, incluindo municípios como Guarapuava e Laranjeiras do Sul.

No Litoral, o destaque é para o alerta de chuvas intensas. Em cidades como Matinhos, Paranaguá e Morretes, a previsão indica acumulados de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. A partir de quarta-feira, a chuva perde força e o frio passa a predominar em praticamente todo o estado.

Novas geadas se formam no Paraná

As primeiras geadas podem ser registradas já na madrugada de segunda-feira (6). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de geada de intensidade moderada entre Palmas e União da Vitória, enquanto a faixa até Pato Branco tem possibilidade de ocorrência de geadas fracas.

Na quarta-feira, cerca de 150 municípios paranaenses estarão sob alerta amarelo para geadas. Do Sudoeste aos Campos Gerais, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 3 ºC, com maior probabilidade de formação do fenômeno na metade sul do estado.

Embora as instabilidades diminuam a partir de quarta-feira, a massa de ar frio continuará mantendo as temperaturas baixas em grande parte do Paraná. Além do frio, o Inmet também emitiu alerta para baixa umidade relativa do ar em áreas das regiões Noroeste, Centro-Oeste, Campos Gerais e parte da Região Metropolitana de Curitiba.

Nessas localidades, a umidade pode variar entre 20% e 30%, índices considerados de atenção para a saúde. Há baixo risco de incêndios florestais.