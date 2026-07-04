BR-277 é interditada após caminhão tombar e derramar óleo na pista sentido Curitiba

Um caminhão tombou no km 41 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, na manhã deste sábado (4), e provocou o derramamento de óleo vegetal sobre a pista. Por causa do acidente, a rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos para a limpeza da via e remoção do veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia pela pista sentido Litoral, na descida da Serra do Mar, quando atravessou o canteiro e invadiu a pista contrária, parando no sentido Curitiba. Com o impacto, a carga de óleo vegetal vazou sobre o asfalto.

O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi atendido pelas equipes de resgate no local. Segundo o último informe da concessionária, às 11h20, na pista sentido Curitiba, a lentidão chega a 16 km, enquanto no sentido Paraná, 5 km. As condições do acidente ainda estão em investigação.

Equipes da PRF, da concessionária EPR Litoral Pioneiro e do Corpo de Bombeiros trabalham na remoção do caminhão e na limpeza da pista. A pista sentido Curitiba foi liberada às 11h40. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 13h, quando a rodovia poderá ser liberada totalmente.