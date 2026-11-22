O piloto de um avião da Azul declarou emergência e retornou ao Aeroporto de Pato Branco, no Paraná, após detectar fumaça vinda do compartimento de bagagens da aeronave. O acionamento aconteceu na tarde de sexta-feira (20), logo depois do avião decolar, com 60 passageiros a bordo. Ninguém ficou ferido.

A fumaça teria saído da bateria de uma cadeira de rodas motorizada, que teve um curto-circuito, mas não chegou a pegar fogo.

Com destino a Curitiba, tripulação e passageiros saíram de Pato Branco por volta das 15h30. Poucos minutos depois, o forte cheiro de fumaça fez o comandante emitir o sinal de emergência, retornando ao Aeroporto Professor Juvenal Loureiro Cardoso.

De acordo com a Azul, o voo AD2958 precisou voltar em razão da declaração preventiva do protocolo de emergência. “O pouso aconteceu normalmente e em total segurança, e a aeronave prosseguiu posteriormente para seu destino”, afirmou, em nota. “A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.”

Os bombeiros informaram que, quando chegaram ao aeroporto, o princípio de incêndio já havia sido controlado pela equipe local e o objeto suspeito de ter gerado a fumaça já havia sido retirado do avião e não estava em processo de queima.

A fumaça teria sido causada por um curto-circuito na bateria de lítio de uma cadeira de rodas motorizada, que superaqueceu no porão, sem pegar fogo. Ela era de um passageiro e estava sendo transportada com autorização, mas estaria com a bateria conectada, o que pode ter causado a fumaça.

“Segundo os funcionários do aeroporto, ocorreu um curto-circuito do objeto durante o voo, havendo fumaça no compartimento de bagagens. Porém, não houve desenvolvimento e alastro do incêndio”, informou o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Depois da inspeção dos bombeiros, a cadeira ficou e os passageiros seguiram para Curitiba, no mesmo avião.