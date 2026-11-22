Aparentemente em surto, um homem escalou o altar da Igreja Matriz de Palmeira, nos Campos Gerais, no Paraná, derrubando e quebrando objetos. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (20) e, até este domingo (22), o suspeito ainda não havia sido identificado, nem preso.

Em imagens registradas pelas câmeras de segurança da Igreja, é possível ver o homem escalando o altar lateral e andando em círculos entre as imagens, quando derruba alguns vasos, que se quebram. Em determinado momento, ele apoia os pés em um dos santos e sobe na parte mais alta do espaço reservado às imagens. Depois desce e volta a circular entre os objetos, até fugir.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ainda não foi identificado, nem preso, e as circunstâncias da ocorrência estão sendo investigadas.