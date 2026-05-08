Frente fria traz ventos de 85 km/h ao Paraná; situação pode piorar

Uma frente fria formada a partir de um ciclone extratropical intenso na Argentina começou a atravessar o Paraná próximo à meia-noite desta sexta-feira (8). O fenômeno meteorológico traz rajadas de vento fortes, chuvas expressivas e queda brusca de temperatura em diversas regiões do Estado.

A previsão indica que a frente fria permanecerá sobre o território paranaense até domingo (10), quando as temperaturas devem registrar declínio gradativo.

Antes das 8h desta sexta-feira (8), os volumes de chuva já haviam superado os 30 mm em várias estações do Simepar. Santa Helena registrou o maior acúmulo, com 53 mm, seguida por Três Barras do Paraná (43,4 mm), Boa Vista da Aparecida (41,2 mm), Cruzeiro do Iguaçu (37,8 mm) e Capanema (33,8 mm). Altônia e São Miguel do Iguaçu também registraram 33 mm cada.

Durante a madrugada, as rajadas de vento mantiveram-se fortes em diversas localidades: General Carneiro, às 3h45 (85,3 km/h); Nova Prata do Iguaçu, à 1h15 (64,4 km/h); Cascavel, à 1h30 (62,3 km/h); Laranjeiras do Sul, às 2h30 (62,3 km/h); Guarapuava, às 4h (61,2 km/h); e Capanema, à 1h (55,8 km/h).

Rajadas de vento ultrapassam 85 km/h no Paraná

As rajadas de vento intensificaram-se ainda na quinta-feira (7) e atingiram o pico de 85,3 km/h às 3h45 desta sexta-feira em General Carneiro, conforme dados da estação meteorológica do Simepar – Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

Na quinta-feira, os ventos mais fortes registrados pelas estações do Simepar foram em Laranjeiras do Sul, às 14h (63,7 km/h); Francisco Beltrão, às 14h30 (59,8 km/h); General Carneiro, às 15h15 (58,3 km/h); Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, às 11h45 (56,2 km/h); Altônia, às 12h (55,4 km/h); e Palmas, às 12h15 (54,4 km/h).

“A quinta-feira foi marcada por temperaturas muito altas, aquecimento pré-frontal e que ocasionou algumas rajadas de vento fortes no Estado”, explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar. As temperaturas ultrapassaram os 30°C em 17 municípios, incluindo Maringá, Paranavaí, Umuarama, Guaíra, Cornélio Procópio e Foz do Iguaçu.

Temperaturas despencam após passagem da frente fria

Com a chegada da chuva, as temperaturas iniciaram queda acentuada. A estação meteorológica do Simepar em Guaíra registrou sua temperatura mais baixa de 2026: 13,9°C, uma redução de quase 17°C em pouco mais de 12 horas. A chuva e a nebulosidade impedem a elevação térmica ao longo do dia na maior parte do Paraná.

Nesta sexta-feira (8), as máximas não ultrapassam 22°C em Foz do Iguaçu e Cascavel, 23°C em Guarapuava, 24°C em Curitiba e 25°C em Ponta Grossa. O sol aparecerá com mais intensidade no Norte Pioneiro e no Litoral, onde as temperaturas chegarão próximas aos 30°C. Em Londrina, as máximas ficam ao redor de 27°C.

“Os valores mais baixos de temperatura desta sexta estão previstos para o período noturno, pois após a passagem da frente fria, já há ingresso de um ar um pouco mais frio na área de divisa com Santa Catarina. Com isso, as temperaturas baixam para 10°C entre Palmas e General Carneiro”, explica Lizandro.

Previsão indica chuvas de até 100 mm e risco de geada

O acumulado de chuva pode ser expressivo ao longo do sábado, ultrapassando os 100 mm em cidades da área Central e parte da região Leste do Paraná, e pontualmente no Oeste e Noroeste. No Norte há risco menor de temporais. A frente fria deve seguir em direção a São Paulo somente no domingo.

“Após a chuva, uma intensa massa de ar polar deixa as temperaturas muito baixas em todo o Sul do Brasil. Inclusive volta a ter risco de formação de geadas no Paraná. Bastante resfriamento e temperaturas abaixo dos 10°C nos termômetros em praticamente todas as áreas do Estado”, ressalta Lizandro.

Em algumas regiões, as temperaturas ficarão ainda mais baixas. No sábado, o dia começa com valores próximos ou abaixo de 5°C em cidades do Sul do Paraná, alguns municípios do Sudoeste e na região de Guarapuava. No domingo, mais cidades do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul chegam aos 5°C, e aquelas ao redor de Palmas e General Carneiro podem registrar valores próximos a 0°C.

Defesa Civil emite alertas de risco em todo o Estado

O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil, aponta ainda na sexta-feira (8) risco alto no Oeste e Sudoeste para chuva forte em curto espaço de tempo, intensas rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo localizado. Esses fenômenos podem provocar queda de galhos, alagamentos, destelhamentos, danos em plantações e redução da visibilidade em estradas.

O risco é moderado na faixa Central do Estado e baixo no Norte Pioneiro e Leste. No sábado, o risco é moderado em todo o Paraná, com exceção do Oeste e Sudoeste, onde o risco de tempestades é mais baixo. No domingo, há risco baixo para tempestades somente na faixa Norte, nos Campos Gerais e Leste do Paraná.

A população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar. As informações são disponibilizadas por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito: basta enviar o CEP por SMS para o número 40199.

Para receber alertas por WhatsApp, é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização. Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.