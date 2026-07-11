Frio intenso volta ao Paraná com temperatura de 9°C e alertas de tempestade

O sábado (11) foi de tempo chuvoso no Sul, Sudoeste e Oeste do Paraná, sob a influência de áreas de instabilidade. Segundo o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, o monitoramento por radares apontou temporais com trovoadas na fronteira com o Paraguai, além de faixas do território paranaense e divisas vizinhas. Os volumes mais expressivos de chuva aconteceram em Palotina (24,0 mm) e Entre Rios, distrito de Guarapuava (12,8 mm).

Neste domingo (12), o avanço de uma frente fria pelo oceano continua ditando o ritmo do tempo, com destaque para a faixa norte do estado e para o resfriamento na capital. Em Curitiba, a previsão é de uma queda brusca de temperatura, com mínima de 9 ºC e máxima de 19 ºC. O sol aparece entre nuvens e não há risco de chuva.

Alertas de tempestade mobilizam o Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de severidade válidos para este domingo, divididos em dois níveis:

Aviso laranja (Perigo): Direcionado para a metade sul do Paraná, vigora até as 23h59 deste domingo. Há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos com rajadas de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Também existe perigo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Direcionado para a metade sul do Paraná, vigora até as 23h59 deste domingo. Há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos com rajadas de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Também existe perigo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Alerta amarelo (Perigo Potencial): Válido para todo o território do Paraná, também terminando na noite de domingo. Prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou acumulados de até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo. O risco para corte de energia, estragos na agricultura e queda de galhos é baixo.

Chuva se concentra no norte e frio avança à noite

Mesmo com a frente fria se deslocando pelo oceano, a faixa norte paranaense concentra o maior potencial para pancadas de chuva com trovoadas entre a manhã e a tarde deste domingo. Nos demais setores do estado, o sol ganha espaço entre as nuvens e o tempo volta a se estabilizar.

Em termos térmicos, o Centro-Sul registra marcas amenas nas primeiras horas do dia. Contudo, o resfriamento se acentua de forma geral ao longo da noite: o frio se intensifica em todas as regiões, derrubando os termômetros para marcas abaixo dos 10 °C em toda a metade sul do Paraná.