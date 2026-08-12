Obra do fotógrafo paranaense Nego Miranda ganha acervo digital com 1.800 imagens

Parte da memória visual do Paraná e de outras regiões da América Latina agora ganha um novo espaço na internet. Cerca de 1.800 fotografias do renomado fotógrafo paranaense Nego Miranda, falecido em 2021, foram digitalizadas e serão disponibilizadas ao público em uma plataforma dedicada à preservação de sua obra.

O projeto “Nego Miranda – Acervo e Preservação” reúne imagens produzidas ao longo de mais de quatro décadas de carreira. O fotógrafo deixou registros marcantes de paisagens, construções, personagens, costumes e cenas do cotidiano. O Paraná ocupa lugar de destaque no acervo, que também abrange registros de diferentes regiões do Brasil e de outros países.

As fotografias estarão disponíveis no site negomiranda.com.br, que permitirá pesquisar as imagens por temas, épocas e territórios. O público também poderá fazer o download das fotos para fins educativos e de pesquisa.

A digitalização foi necessária porque parte do acervo ainda estava armazenada apenas em negativos, slides e fotografias impressas — materiais sujeitos à deterioração com o passar do tempo. O trabalho de resgate foi realizado por uma equipe especializada em conservação e restauro.

O lançamento da plataforma acontece no dia 17 de agosto, às 20h. A iniciativa teve aprovação da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e recebeu recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Nego Miranda

Nego Miranda nasceu em Curitiba e dedicou mais de 40 anos à fotografia documental. Entre seus trabalhos publicados estão livros como Engenhos & Barbaquás, Morretes, Meu Pé de Serra, Paraná de Madeira e Igrejas de Madeira do Paraná. Sua obra é amplamente reconhecida pelo registro minucioso da cultura, da arquitetura, do patrimônio e da vida cotidiana paranaense.