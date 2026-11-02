Finados quase termina em tragédia maior no litoral do Paraná: vítimas salvas por banhistas

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná foi acionado nesta segunda-feira (2) para atender uma ocorrência de afogamento no Balneário Eliane, no município de Guaratuba. Ao chegar ao local, as vítimas já haviam sido retiradas do mar por outros frequentadores da praia.

Entre elas estava um jovem de 17 anos com grau 4 de afogamento, associado à aspiração de grande quantidade de água. Esse tipo de classificação requer cuidados médicos urgentes e continuados á vítima.

Entre os sintomas estão a presença de espuma na boca e/ou no nariz e ausência de pulso radial palpável no punho.

Resgate aéreo para Paranaguá

O jovem recebeu atendimento inicial no local pela equipe do Corpo de Bombeiros e foi transportado de aeronave para o aeroporto de Paranaguá, de onde seguiu para o Hospital Regional do Litoral para acompanhamento médico especializado.

O chamado durante o feriado mobilizou sete militares e as equipes das viaturas de Socorro de Urgência e Força Tarefa 2, bem como apoio aéreo da aeronave Arcanjo 01.