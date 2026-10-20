Centro de R$ 4,3 milhões no Paraná reproduz incêndios reais para treinar bombeiros

A preparação dos bombeiros que atendem ocorrências na Grande Curitiba e em todo o Paraná ganhou um reforço. A corporação colocou em operação a “Cidade do Fogo”, um centro de treinamento de alta tecnologia instalado na Academia Bombeiro Militar do Paraná, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O projeto recebeu um aporte de R$ 4,3 milhões do Governo do Estado e consolida a estrutura paranaense como a maior e mais moderna do país em simulação de incêndios urbanos.

Diferente das antigas estruturas adaptadas em contêineres simples, o novo complexo conta com quatro módulos independentes, isolamento térmico, corredores e construções de dois andares. A principal novidade é a chamada “Célula T”, um modelo de simulador inédito no Brasil.

O equipamento permite controlar as chamas e a temperatura com precisão, recriando cenários idênticos aos de incêndios em residências, edifícios e estabelecimentos comerciais, sem colocar os militares em risco desnecessário.

A meta do Corpo de Bombeiros é realizar 120 simulações com fogo real e capacitar cerca de 700 profissionais até o final de 2026. As rotinas de treino exigem pelo menos três instrutores por exercício para acompanhar a progressão das turmas, desde a etapa teórica até o combate prático ao fogo.

Além de qualificar os alunos que estão ingressando na carreira, o espaço será utilizado para o aperfeiçoamento de tropas veteranas e trocas de experiências com corporações de outros estados e do exterior. A ideia é garantir decisões mais ágeis e táticas mais seguras no momento em que as equipes enfrentarem emergências reais nas ruas.