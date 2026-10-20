Nota Paraná tem R$ 39 mil esquecidos; veja quem pode perder o dinheiro

Moradores de 18 municípios paranaenses precisam conferir o extrato do programa Nota Paraná. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) divulgou um alerta informando que 39 prêmios no valor de R$ 1 mil cada podem ser perdidos caso os ganhadores não façam o resgate até o final deste ano.

Do total de premiações esquecidas, 22 expiram em novembro, enquanto outras 17 vencem ao longo do mês de dezembro. A pasta explica que os créditos e prêmios do programa têm validade de 12 meses, a contar da data em que são gerados.

Caso o dinheiro não seja transferido para uma conta bancária dentro desse prazo, o montante retorna integralmente para o Tesouro Estadual, sendo reaplicado em investimentos públicos em diferentes áreas.

Curitiba lidera a lista de ganhadores que ainda não retiraram os valores, mas há registros de prêmios pendentes em diversas regiões, como Londrina, São José dos Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa e Guarapuava.

Mesmo com o alerta específico para esses 39 prêmios, a Sefa lembra que o volume geral de recursos esquecidos no programa ainda é alto. De janeiro a outubro, cerca de R$ 94 milhões em créditos e prêmios deixaram de ser transferidos para os bolsos dos consumidores paranaenses — embora o número represente uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano passado.

Como participar e resgatar prêmios do Nota Paraná

Para garantir que você não perca nenhum valor ou para começar a concorrer aos sorteios do programa, siga o passo a passo abaixo:

Faça seu cadastro: Se ainda não participa, acesse o site oficial do Nota Paraná (www.notaparana.pr.gov.br) ou baixe o aplicativo gratuito no celular para preencher seus dados pessoais.

Se ainda não participa, acesse o site oficial do Nota Paraná (www.notaparana.pr.gov.br) ou baixe o aplicativo gratuito no celular para preencher seus dados pessoais. Peça o CPF na nota: Sempre que fizer compras no comércio do Estado, lembre-se de solicitar a inclusão do seu CPF na nota fiscal.

Consulta dos créditos e prêmios

Pelo aplicativo: Acesse a opção “Conta Nota Paraná” e clique na aba “Meu Extrato” para verificar os valores acumulados e as respectivas datas de validade.

Acesse a opção “Conta Nota Paraná” e clique na aba “Meu Extrato” para verificar os valores acumulados e as respectivas datas de validade. Pelo site: Faça o login com seu CPF e senha, vá até a seção “Minha Conta Corrente” e confira o “Meu Extrato” na parte inferior da tela.

Faça o login com seu CPF e senha, vá até a seção “Minha Conta Corrente” e confira o “Meu Extrato” na parte inferior da tela. Solicite a transferência: Caso tenha saldo disponível, basta indicar sua conta bancária cadastrada para que o dinheiro seja transferido de forma rápida e segura.