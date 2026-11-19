Um filhote de macaco-prego com aproximadamente dez dias de vida precisou ser resgatado após ser encontrado sozinho, sem a mãe, na cidade de Marilena, no Noroeste do Paraná. O animal estava debilitado e, por ser tão jovem, ainda depende de cuidados para sobreviver. Apesar da fragilidade, não apresentava ferimentos ou fraturas.

O resgate ocorreu na última terça-feira (17), depois que um morador encontrou o pequeno primata e acionou o Instituto Água e Terra (IAT). Técnicos do órgão ambiental foram até o local, avaliaram as condições do filhote e prestaram os primeiros cuidados.

O macaco será levado ao Centro de Atendimento à Fauna Silvestre (CAFS) do Centro Universitário Filadélfia (Unifil), em Londrina, no Norte do estado. A unidade, parceira do IAT, é especializada no atendimento de animais silvestres e ficará responsável pelos cuidados necessários ao desenvolvimento do filhote.

A expectativa é que, após o acompanhamento, o animal possa retornar à natureza, desde que apresente condições adequadas para sobreviver em seu ambiente natural.

Filhotes de macaco-prego dependem da mãe

O macaco-prego (Sapajus nigritus) é um primata de hábitos diurnos que vive principalmente nas árvores. A espécie é encontrada na América do Sul e costuma formar grupos de dez a 20 indivíduos.

A gestação dura aproximadamente 180 dias, e os filhotes nascem pesando cerca de 210 gramas. Nos primeiros meses, permanecem agarrados ao corpo da mãe, da qual dependem para alimentação, proteção e deslocamento.

A alimentação da espécie inclui principalmente frutos, além de pequenos vertebrados. Na natureza, os grupos ocupam territórios que podem variar de 355 a 850 hectares. A maturidade sexual ocorre por volta dos cinco anos.

O que fazer ao encontrar um animal silvestre?

O IAT orienta que situações envolvendo animais silvestres feridos, vítimas de maus-tratos, tráfico ou manutenção irregular em cativeiro sejam comunicadas aos órgãos responsáveis.

As ocorrências podem ser registradas pela Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou pelo Disque Denúncia 181. É importante informar o local exato e as condições em que o animal foi encontrado para facilitar o atendimento.

A recomendação é evitar o manuseio ou a tentativa de alimentar animais silvestres sem orientação especializada, especialmente quando se trata de filhotes, que exigem cuidados específicos.